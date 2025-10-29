به گزارش ایلنا، فرهاد حبیبی قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو، در همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک کشور در یزد اظهار کرد: در شرایطی که توجه مردم به فرآورده‌های طبیعی و اصیل ایرانی افزایش یافته، مسئولیت نهادهای ناظر و سیاست‌گذار در تضمین سلامت، کیفیت و دسترسی عادلانه به این محصولات دوچندان است.

وی با اشاره به سه محور مأموریت اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک شامل ارتقای سلامت جامعه، تضمین دسترسی پایدار و ایجاد اعتماد عمومی افزود: این اهداف در سایه نظارت هوشمند، حمایت از تولیدکنندگان شایسته و ارتقای آگاهی عمومی محقق می‌شود.

قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به دستاوردهای سال ۱۴۰۳ گفت: در سال گذشته، با اجرای بخشنامه «جهش تولید با مشارکت مردم»، فرآیند صدور و تمدید مجوزها تسهیل و کمیته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد. همچنین با اصلاح فرآیند تخصیص ارز و اجرای طرح «فراخوان تأمین شیرخشک‌های رژیمی و غذای ویژه یارانه‌ای»، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و اقشار آسیب‌پذیر فراهم شد.

وی ادامه داد: در حوزه نظارت نیز با ثبت ورود و خروج کالا در سامانه TTAC، شفافیت زنجیره تولید و توزیع افزایش یافت و با انجام بازرسی‌های دوره‌ای از واحدهای تولیدی، کنترل کیفیت به سطح قابل توجهی ارتقا پیدا کرد.

حبیبی با اشاره به ایجاد ذخیره استراتژیک شیرخشک کوپنی و اجرای نظام توزیع عادلانه، از مدیریت موفق تأمین پایدار بازار خبر داد و افزود: در کنار این اقدامات، حمایت از صادرات فرآورده‌های سلامت‌محور و صدور گواهی حلال برای محصولات ایرانی، مسیر حضور در بازارهای بین‌المللی را هموار کرده است.

وی تصریح کرد: برون‌سپاری آموزش مسئولین فنی و الزام درج قیمت مصوب بر روی بسته‌بندی از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای مهارت‌های اجرایی و افزایش شفافیت بازار بوده است.

قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شاخص‌های عملکردی سال ۱۴۰۳ گفت: اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل توانسته است فاصله میان برنامه و اجرا را به حداقل برساند و نظارت‌ها را از حالت سنتی به مدیریت داده‌محور و مبتنی بر تحلیل ریسک تبدیل کند.

به گزارش ایفدانا، حبیبی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی سازمان گفت: تکمیل و هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی، افزایش سهم تولید داخلی در تأمین شیرخشک‌های رژیمی، حرکت به سمت استانداردسازی بین‌المللی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی از جمله محورهای آینده این حوزه است.

وی با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه تأکید کرد: با تکیه بر علم، تجربه و صداقت می‌توان نظام سلامت کشور را به الگویی موفق از اعتماد، کیفیت و خودکفایی تبدیل کرد.

