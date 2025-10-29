خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حرکت نظارت‌های سازمان غذا و دارو به سمت مدیریت داده‌محور

حرکت نظارت‌های سازمان غذا و دارو به سمت مدیریت داده‌محور
کد خبر : 1706548
لینک کوتاه کپی شد.

قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل توانسته نظارت‌ها را از حالت سنتی به مدیریت داده‌محور و مبتنی بر تحلیل ریسک ارتقا دهد.

به گزارش ایلنا، فرهاد حبیبی قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو، در همایش سراسری مدیران متناظر فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک کشور در یزد اظهار کرد: در شرایطی که توجه مردم به فرآورده‌های طبیعی و اصیل ایرانی افزایش یافته، مسئولیت نهادهای ناظر و سیاست‌گذار در تضمین سلامت، کیفیت و دسترسی عادلانه به این محصولات دوچندان است. 

وی با اشاره به سه محور مأموریت اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک شامل ارتقای سلامت جامعه، تضمین دسترسی پایدار و ایجاد اعتماد عمومی افزود: این اهداف در سایه نظارت هوشمند، حمایت از تولیدکنندگان شایسته و ارتقای آگاهی عمومی محقق می‌شود. 

قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به دستاوردهای سال ۱۴۰۳ گفت: در سال گذشته، با اجرای بخشنامه «جهش تولید با مشارکت مردم»، فرآیند صدور و تمدید مجوزها تسهیل و کمیته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد. همچنین با اصلاح فرآیند تخصیص ارز و اجرای طرح «فراخوان تأمین شیرخشک‌های رژیمی و غذای ویژه یارانه‌ای»، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و اقشار آسیب‌پذیر فراهم شد. 

وی ادامه داد: در حوزه نظارت نیز با ثبت ورود و خروج کالا در سامانه TTAC، شفافیت زنجیره تولید و توزیع افزایش یافت و با انجام بازرسی‌های دوره‌ای از واحدهای تولیدی، کنترل کیفیت به سطح قابل توجهی ارتقا پیدا کرد. 

حبیبی با اشاره به ایجاد ذخیره استراتژیک شیرخشک کوپنی و اجرای نظام توزیع عادلانه، از مدیریت موفق تأمین پایدار بازار خبر داد و افزود: در کنار این اقدامات، حمایت از صادرات فرآورده‌های سلامت‌محور و صدور گواهی حلال برای محصولات ایرانی، مسیر حضور در بازارهای بین‌المللی را هموار کرده است. 

وی تصریح کرد: برون‌سپاری آموزش مسئولین فنی و الزام درج قیمت مصوب بر روی بسته‌بندی از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای مهارت‌های اجرایی و افزایش شفافیت بازار بوده است. 

قائم‌مقام رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شاخص‌های عملکردی سال ۱۴۰۳ گفت: اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل توانسته است فاصله میان برنامه و اجرا را به حداقل برساند و نظارت‌ها را از حالت سنتی به مدیریت داده‌محور و مبتنی بر تحلیل ریسک تبدیل کند. 

به گزارش ایفدانا، حبیبی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی سازمان گفت: تکمیل و هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی، افزایش سهم تولید داخلی در تأمین شیرخشک‌های رژیمی، حرکت به سمت استانداردسازی بین‌المللی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی از جمله محورهای آینده این حوزه است. 

وی با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه تأکید کرد: با تکیه بر علم، تجربه و صداقت می‌توان نظام سلامت کشور را به الگویی موفق از اعتماد، کیفیت و خودکفایی تبدیل کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ