خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تا اردیبهشت ماه

پایان مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تا اردیبهشت ماه
کد خبر : 1706540
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از پایان عملیات مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در پایتخت تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی اصغر کمالی‌زاده با بیان اینکه مسئولیت مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ برعهده سازمان نوسازی است، اظهار کرد: اقدامات در این بخش آغاز شده و در تلاش هستیم مجتمع اساتید سرو در سعادت‌آباد را به عنوان اولین پروژه تا پایان اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسانیم. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: مقاوم‌سازی مابقی ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز تا پایان اردیبهشت سال آینده تکمیل و املاک به صاحبان این واحدها تحویل داده خواهد شد. 

به گزارش شهر، وی با اعلام اینکه ۶۰ واحد آسیب‌دیده با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در دست مقاوم‌سازی است، یادآور شد: از این تعداد ۴۸ واحد به مجتمع اساتید سرو اختصاص دارد که عملیات مقاوم‌سازی این واحدها در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ