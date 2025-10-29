به گزارش ایلنا، علی اصغر کمالی‌زاده با بیان اینکه مسئولیت مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ برعهده سازمان نوسازی است، اظهار کرد: اقدامات در این بخش آغاز شده و در تلاش هستیم مجتمع اساتید سرو در سعادت‌آباد را به عنوان اولین پروژه تا پایان اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسانیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: مقاوم‌سازی مابقی ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز تا پایان اردیبهشت سال آینده تکمیل و املاک به صاحبان این واحدها تحویل داده خواهد شد.

به گزارش شهر، وی با اعلام اینکه ۶۰ واحد آسیب‌دیده با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در دست مقاوم‌سازی است، یادآور شد: از این تعداد ۴۸ واحد به مجتمع اساتید سرو اختصاص دارد که عملیات مقاوم‌سازی این واحدها در حال انجام است.

انتهای پیام/