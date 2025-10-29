سازمان هواشناسی اعلام کرد:
وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته
سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) در شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده رخ خواهد داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش بینی هواشناسی، فردا (پنجشنبه) ضمن تشدید بارش در سواحل دریای خزر، در استان های اردبیل، خراسان شمالی، شمال استانهای زنجان و قزوین و ارتفاعات استانهای البرز، تهران و سمنان، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشود.
جمعه در شرق گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ می دهد و در گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار باران، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا پیش بینی می شود.
روزهای پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور، کاهش محسوس دما و در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی میشود.
دریای خزر از اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنجشنبه مواج است.
امروز آسمان تهران صاف همراه با غبار رقیق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۶ و حداقل دمای آن به ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.