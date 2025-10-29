خبرگزاری کار ایران
معاون آموزشی وزارت بهداشت:

آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۴ در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود

آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۴ در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود
معاون آموزشی وزارت بهداشت، از برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph. D) سال ۱۴۰۴ در روز پنجشنبه ۸ آبان‌ماه در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان این آزمون گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن (حدود ۶۵ درصد) و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد (حدود ۳۵ درصد) هستند. 

حسینی افزود: ثبت‌نام اولیه داوطلبان از ۱۴ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ انجام شد و مهلت مجدد ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در ۲۲ تا ۲۵ شهریور (مهلت اول) و ۸ مهرماه (مهلت دوم) تمدید گردید. 

به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است. 

وی افزود: اعزام نمایندگان آموزشی و حراست و ارسال سوالات آزمون نیز از روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه انجام خواهد شد و هماهنگی‌های لازم با حوزه‌های برگزاری آزمون صورت گرفته است. 

حسینی در ادامه اظهار داشت: آزمون امسال در ۶۹ رشته علوم پایه (۵۳ تک‌رشته و ۷ مجموعه)، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی (در قالب یک مجموعه) برگزار می‌شود. 

همچنین، کلید اولیه سؤالات در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و مهلت ثبت اعتراض داوطلبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه تعیین شده است. 

به گزارش وبدا، وی در پایان با اشاره به همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: آزمون در شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران)، زنجان، مازندران، شیراز، کرمانشاه، کرمان، مشهد، اراک، ارومیه، اردبیل، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، زاهدان، سمنان، شهرکرد، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، کردستان، یاسوج و یزد برگزار می‌شود.

