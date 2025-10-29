معاون آموزشی وزارت بهداشت:
آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۴ در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار میشود
معاون آموزشی وزارت بهداشت، از برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph. D) سال ۱۴۰۴ در روز پنجشنبه ۸ آبانماه در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آمار ثبتنامکنندگان این آزمون گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در این آزمون ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن (حدود ۶۵ درصد) و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد (حدود ۳۵ درصد) هستند.
حسینی افزود: ثبتنام اولیه داوطلبان از ۱۴ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ انجام شد و مهلت مجدد ثبتنام و ویرایش اطلاعات در ۲۲ تا ۲۵ شهریور (مهلت اول) و ۸ مهرماه (مهلت دوم) تمدید گردید.
به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۵ آبانماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
وی افزود: اعزام نمایندگان آموزشی و حراست و ارسال سوالات آزمون نیز از روز چهارشنبه ۷ آبانماه انجام خواهد شد و هماهنگیهای لازم با حوزههای برگزاری آزمون صورت گرفته است.
حسینی در ادامه اظهار داشت: آزمون امسال در ۶۹ رشته علوم پایه (۵۳ تکرشته و ۷ مجموعه)، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی (در قالب یک مجموعه) برگزار میشود.
همچنین، کلید اولیه سؤالات در روز یکشنبه ۱۱ آبانماه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و مهلت ثبت اعتراض داوطلبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۷ آبانماه تعیین شده است.
به گزارش وبدا، وی در پایان با اشاره به همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: آزمون در شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران (دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران)، زنجان، مازندران، شیراز، کرمانشاه، کرمان، مشهد، اراک، ارومیه، اردبیل، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، زاهدان، سمنان، شهرکرد، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، کردستان، یاسوج و یزد برگزار میشود.