خبرگزاری کار ایران
بهروزآذر در اردوی کشوری دانش‌آموزان عشایر:

«کارگروه دختران عشایری» در استان‌ها تشکیل می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از تشکیل «کارگروه دختران عشایری» در استان‌ها خبر داد و تاکید کرد: توسعه مهارت‌آموزی و کارآفرینی در میان دانش‌آموزان عشایر از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر، در بیست‌وچهارمین اردوی کشوری دانش‌آموزان عشایر که با حضور ۱۲۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر از سراسر کشور در مشهد برگزار شد، با تأکید بر نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم در حوزه آموزش گفت: توسعه مهارت‌آموزی و کارآفرینی در میان دانش‌آموزان عشایر از اولویت‌های جدی دولت است و این مسیر با مشارکت مستقیم خود دختران عشایری دنبال خواهد شد. 

وی با اعلام تشکیل «کارگروه دختران عشایری» در استان‌ها اظهار داشت: این کارگروه‌ها زمینه‌ای برای بیان دغدغه‌ها، ارائه ایده‌ها و مشارکت مؤثر دختران عشایر در سیاست‌گذاری‌های ملی هستند. باور ما این است که باید صدای بی‌صدایان را شنید و طراحی راه‌حل‌ها باید از دل خود این جامعه انجام شود. 

معاون رئیس‌جمهور بر نقش آموزش در تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد و گفت: تحول در کشور از خانواده، مدرسه و دانشگاه آغاز می‌شود. این اردوها علاوه بر ایجاد نشاط، هویت و اعتماد به نفس، فرصت تبدیل تجربه‌ها به اقدام و برنامه عملی را فراهم می‌کنند. 

بهروزآذر با اشاره به اصالت فرهنگی دختران عشایر تصریح کرد: فرهنگ اصیل ایرانی در میان خانواده‌های عشایری زنده و جاری است. حفظ و انتقال این میراث، یک ضرورت ملی است و دختران عشایر حاملان ارزشمند این پیوند تاریخی هستند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر حمایت دولت از کسب‌وکارهای بومی و دانش‌بنیان تأکید و خاطرنشان کرد: دختران عشایر می‌توانند از ظرفیت‌های فرهنگی و زیست‌محیطی خود در زمینه‌های صنایع‌دستی، بوم‌گردی و گردشگری محلی برای ایجاد ارزش و اشتغال استفاده کنند. دولت در این مسیر کنار آن‌هاست. 

در این مراسم که به همت دفتر توسعه عدالت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، رضوانه حکیم‌زاده معاون وزیر آموزش و پرورش نیز بر گسترش هنرستان‌های دخترانه عشایری و ادامه رویکرد عدالت آموزشی دولت تأکید کرد. 

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده،  در پایان مراسم، بهروزآذر نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزان عشایر را افتتاح و از آثار و صنایع‌دستی آنان بازدید کرد. گفت‌وگوی نزدیک معاون رئیس‌جمهور با دانش‌آموزان و آشنایی با توانمندی‌های آنان، فضای صمیمی و پرنشاطی را رقم زد.

