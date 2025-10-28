خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۲۶ میلیارد کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان غربی

کشف ۲۶ میلیارد کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان غربی
کد خبر : 1706169
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در نوار مرزی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «محمد احمدی» در تشریح این خبر گفت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند. 

وی افزود: مرزبانان غیور این استان طی این عملیات موفق شدند مقدار ۱۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق، ۵ هزار لیتر سوخت، ۴۲۰ کیلوگرم برنج، ۳۵۰کیلوگرم قند، ۷کیلوگرم توتون، ۳۳۸کیلوگرم چای، ۱۵ لیتر روغن مایع، ۳۲کیلوگرم شکر، ۴۰قوطی شیر خشک و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف و ضبط کنند. 

به گزارش خبرگزاری پلیس،‌ فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش گذاری ۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، خاطرنشان کرد: با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی بر نقاط مرزی و مبادی ورودی و خروجی عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمان و افراد سودجو تنگ خواهیم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ