کشف ۲۶ میلیارد کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، سردار «محمد احمدی» در تشریح این خبر گفت: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: مرزبانان غیور این استان طی این عملیات موفق شدند مقدار ۱۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق، ۵ هزار لیتر سوخت، ۴۲۰ کیلوگرم برنج، ۳۵۰کیلوگرم قند، ۷کیلوگرم توتون، ۳۳۸کیلوگرم چای، ۱۵ لیتر روغن مایع، ۳۲کیلوگرم شکر، ۴۰قوطی شیر خشک و چندین قلم کالای قاچاق دیگر را کشف و ضبط کنند.

به گزارش خبرگزاری پلیس،‌ فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش گذاری ۲۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، خاطرنشان کرد: با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی بر نقاط مرزی و مبادی ورودی و خروجی عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمان و افراد سودجو تنگ خواهیم کرد.

