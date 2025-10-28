هماهنگی مجلس و دولت برای رفع مشکلات پرستاران
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه پرستاران رکن اصلی نظام درمان کشور هستند، تاکید کرد که این کمیسیون پیگیر بهبود وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران است.
به گزارش ایلنا، مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: پرستاران مهمترین رکن حوزه درمان هستند و با صبر، حوصله و روحیهای مثالزدنی، نقش بیبدیل و کلیدی در فرآیند درمان دارند و به طور قطع اگر نباشند، نظام درمان دچار خلأ جدی میشود و میتوان گفت کل چرخه درمان بدون حضور آنان عملاً مختل خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در یک سال اخیر، افزود: در حوزه پرداختیها، با همکاری کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت، گامهای مثبتی برداشته شده است و افزایش مبلغ ساعت اضافهکار و کاهش مدت زمان معوقات از جمله این اقدامات بوده که هرچند کافی نیست اما در چارچوب منابع موجود کشور، اقدام ارزشمندی محسوب میشود؛ بیشک این روند باید ادامه یابد تا سطح دریافتی پرستاران متناسب با سختی کارشان افزایش یابد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به موضوع امنیت شغلی و روانی پرستاران اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانیهای جدی ما، موضوع امنیت پرستاران در محیط کار است و اینکه این افراد مورد تهدید، توهین یا بیاحترامی قرار نگیرند و در این زمینه هم کمیسیون بهداشت با همکاری دولت در حال تدوین پیشنویسی است تا بتوانیم از ظرفیتهای قانونی موجود برای ایجاد آرامش شغلی و روانی در محیطهای درمانی استفاده کنیم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم، یادآور شد: خوشبختانه در یک سال گذشته، پیگیریهای خوبی از سوی کمیسیون بهداشت به ویژه کمیته پرستاری انجام شده و هماهنگی نزدیکی میان مجلس و وزارت بهداشت برقرار است و رئیس کمیسیون بهداشت با حساسیت ویژهای مسائل پرستاران را دنبال میکند و در این رابطه از ایشان سپاسگزارم.
به گزارش خانه ملت، فلاح با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به مطالبات پرستاران گفت: واقعیت این است که پرستاران به تناسب زحماتشان مورد لطف کافی قرار نگرفتهاند و باید قدر این قشر زحمتکش را بدانیم و در دولت و مجلس، تلاش کنیم تصمیماتی اتخاذ شود که شرایط کاری، معیشتی و روحی آنان بهبود پیدا کند و امیدواریم اتفاقات خوبی در مسیر ارتقای جایگاه مدافعان سلامت رقم بخورد.