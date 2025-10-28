بخشی زیادی از خطوط اتوبوسرانی مرکزی و جنوبی تهران برقی خواهد شد

به گزارش ایلنا، میثم مظفر در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در مورد دستاوردهای سفر به چین، اظهار کرد: در هفته گذشته کاروانی از مدیریت شهری به چین اعزام شد و در اجلاس بین المللی UCLG شرکت کرد. شهردار تهران نیز در اجلاس سخنرانی داشت.

وی افزود: برنامه سفر بسیار فشرده بود و از هفت شهر بازدید به عمل آمد. شهردار تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک انگیزه زیادی همچون روزهای آغازین خدمت داشت و به دنبال استفاده از فرصت ها به نفع مردم تهران بود.

تعداد واگن‌های متروی سهم تهران در قرارداد با چین هزار و ۷۱ دستگاه است

به گزارش شهر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص جزئیات قراردادها با چین، یادآور شد: تعداد واگن های مترو در قرارداد با چین هزار و ۷۱ دستگاه است. ۶۳۰ دستگاه در قرارداد اولیه وجود داشت و ۱۶۱ دستگاه با افزایش ۲۵ درصدی به قرارداد اضافه شد. ۲۸۰ دستگاه نیز از سوی وزارت کشور به سهم تهران افزوده شد.

مظفر با بیان اینکه تأمین مالی از طریق فاینانس صورت می گیرد، گفت: ۸۵ درصد را طرف چینی از طریق فاینانس تأمین کرده و ۱۵ درصد مبلغ پیش پرداخت از سوی ایران است. ۹ درصد از پیش پرداخت سال گذشته صورت گرفت و ۶ درصد دیگر باقی ماند. با توجه به روی کار آمدن ترامپ و فضای رادیکالی در همکاری با ایران و از سویی دیگر افشای نام تولیدکننده در فضای رسانه ای، متأسفانه کار با مشکل مواجه شد و دولت آمریکا به آن شرکت نامه ارسال کرد و تهدید به توقف قرارداد کرد.

وی ادامه داد: پس از آن با شهادت رئیس جمهور سابق، انجام مابقی پیش پرداخت با توقف همراه بود. با حضور رئیس جمهور جدید و استقامت شهردار تهران و پیگیری های او، موانع سیاسی قرارداد واگن سازی برطرف شد. نهایتاً پایان شهریورماه امسال ۱۵ درصد پیش پرداخت تکمیل و قرارداد به سرعت عملیاتی شد.

