افتتاح اولین پارک علم و فناوری عراق با مشارکت دانشگاه شریف

به گزارش ایلنا از وزارت علوم، این پروژه حاصل بیش از یک سال و نیم همکاری مستمر بین دو دانشگاه و بر اساس برنامه تدوین شده و پیشنهادی دانشگاه صنعتی شریف، طراحی شده است.

برنامه کلی تدوین شده توسط دانشگاه صنعتی شریف، یک برنامه پنج ساله است که طی آن دانشگاه متعهد می‌شود که دانش و تجربیات بیش از دو دهه خود در زمینه راه‌اندازی اجزای مختلف این زیست‌بوم نوآوری را به دانشگاه بغداد منتقل کند.

این برنامه شامل سه مرحله (به ترتیب یک، دو و دو ساله) بوده که برای هر یک از مراحل، گام‌ها، ‌خروجی‌ها و واگذاری‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

مرحله اول راه‌اندازی که تاکنون به انجام رسیده است، شامل چهار گام؛ اختصاص فضای مورد نیاز، شناسایی اعضای هیات علمی با زمینه‌های مختلف تخصصی از دانشگاه بغداد برای حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، انجام تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و نهایتاً تهیه پیش‌نویس برخی مفاد قانونی و آیین‌نامه‌هایی برای تقویت حوزه فناوری، نوآوری و راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا در زیست‌بوم علمی، پژوهش و فناوری عراق بوده است.

