احداث نخستین آبشخور منطقه شکار و تیراندازی ممنوع در منطقه لهون

به گزارش ایلنا، علی صدیقی‌پور رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاوه گفت: با ثبت رسمی منطقه شکار و تیراندازی ممنوع لهون در تیرماه سال جاری، نخستین آبشخور حیات وحش این منطقه با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه، انجمن زیست محیطی ویر نودشه و جمعی از جوانان طبیعت دوست احداث شد. این  اقدام گامی  مؤثر در راستای تأمین منابع آبی پایدار برای گونه‌های جانوری و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در یکی از زیستگاه‌های ارزشمند استان کرمانشاه. 

آبشخور احداث شده بر روی یکی از چشمه‌های طبیعی منطقه ساخته شده و به عنوان نخستین آبشخور رسمی پس از ثبت منطقه مذکور به عنوان «منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع» نماد هم افزایی میان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و جامعه محلی در راستای حفاظت از محیط زیست به شمار میرود. 

وی افزود: پیش از این، بیش از ۲۰ آبشخور توسط مردم طبیعت دوست و همیاران محیط زیست در نقاط مختلف منطقه لهون احداث شده است؛ اقدامی که نشان دهنده جایگاه والای حفاظت از حیات وحش در فرهنگ بومی و باورهای اجتماعی مردم منطقه است. 

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پاوه، ضمن تقدیر از مشارکت فعال مردم نودشه و انجمن ویر، اظهار داشت: با توجه به شرایط خشکسالی، کاهش منابع آبی و نیاز مبرم حیات وحش به دسترسی پایدار به آب، از عموم مردم شهرستان، به ویژه باغداران، انتظار می‌رود از پلمپ چشمه‌های منتهی به زیستگاه‌های طبیعی خودداری کرده و حق آبه حیات وحش را به عنوان یک حق شرعی، قانونی و انسانی رعایت کنند. 

صدیقی‌پور گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با تمام توان در کنار مردم طبیعت دوست منطقه خواهد بود و از هرگونه اقدام داوطلبانه در راستای حفظ منابع طبیعی و حمایت از گونه‌های جانوری استقبال میکند. 

به گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست، منطقه لهون که به تازگی به عنوان یکی از مناطق شکار و تیراندازی ممنوع کشور به ثبت رسیده، از زیستگاه‌های ارزشمند استان کرمانشاه محسوب میشود و با برخورداری از تنوع زیستی بالا، مأمن گونه‌های مختلف جانوری از جمله پستانداران، پرندگان و خزندگان است. پراکنش وسیع حیات وحش در سطح زیستگاههای شهرستان پاوه، ضرورت ایجاد منابع آبی امن و پایدار را دو چندان کرده است.

