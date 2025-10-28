با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم؛
نمایشگاه بینالمللی مواد و صنایع شیمیایی افتتاح شد
هشتیمن نمایشگاه بینالمللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی با حضور پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت، علوم تحقیقات و فناوری در مصلای حضرت امام خمینی (ره) افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، هشتیمن نمایشگاه بینالمللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی از ۵ لغایت ۸ آبان ماه در محل شبستان مصلی امام خمینی(ره) با حضور ۱۱۰ غرفه شامل ۷۰ شرکت تولیدکننده/ واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و ۴۰ شرکت تأمینکننده مواد شیمیایی، صنایع دارویی و آزمایشگاهی برگزار میشود.
همچنین همزمان با این نمایشگاه در تاریخ ۶ آبانماه نشست علمی (HSE) با هدف آموزش و تقویت جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاهها و کارگاهها برگزار خواهد شد که طیف هدفمندی از سخنرانیها از جمله کاربری سامانه جامع محیط زیست(بخش پسماند)، تجربیات دانشگاهها در استقرار نظام HSE، استقرار استاندارد ISO ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ و سایر موارد مرتبط با ایمنی آزمایشگاهها و کارگاهها ارایه خواهد شد. با توجه به اهمیت این حوزه، آییننامه برورزسانی شده استقرار نظام HSE در مؤسسات به زودی ابلاغ میشود تا طبق چارچوب و بر اساس الزامات، از بروز حوادث ناگوار در آزمایشگاهها و کارگاهها پیشگیری شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، علاوه بر این، نشست سالانه مدیران آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز در تاریخ ۷ آبان ماه همزمان با نمایشگاه فوق، برگزار خواهد شد. طی این نشست سخنرانیهایی درخصوص پیشرفت حوزه آزمایشگاهی در سطح بینالمللی، بهرهمندی از فرصت اعتبار مالیاتی و تجربیات سایر دانشگاهها در مدیریت آزمایشگاهها و کارگاهها ارائه خواهد شد.
گفتنی است نظر به اهداف درج شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مرجعیت علمی و برای نیل به رتبه مطلوب در سطح منطقهای و بینالمللی، توجه به تجهیز آزمایشگاهها و زیرساختهای تحقیقاتی، همواره میبایست به عنوان یکی از اولویتها در برنامههای کشور منظور شود.