خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم؛

نمایشگاه بین‌المللی مواد و صنایع شیمیایی افتتاح شد

نمایشگاه بین‌المللی مواد و صنایع شیمیایی افتتاح شد
کد خبر : 1706049
لینک کوتاه کپی شد.

هشتیمن نمایشگاه بین‌المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی با حضور پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت، علوم تحقیقات و فناوری در مصلای حضرت امام خمینی (ره) افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، هشتیمن نمایشگاه بین‌المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی از ۵ لغایت ۸ آبان ماه در محل شبستان مصلی امام خمینی(ره) با حضور ۱۱۰ غرفه شامل ۷۰ شرکت تولیدکننده/ واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و ۴۰ شرکت تأمین‌کننده مواد شیمیایی، صنایع دارویی و آزمایشگاهی برگزار می‌شود.

همچنین همزمان با این نمایشگاه در تاریخ ۶ آبان‌ماه نشست علمی (HSE) با هدف آموزش و تقویت جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها برگزار خواهد شد که طیف هدفمندی از سخنرانی‌ها از جمله کاربری سامانه جامع محیط زیست(بخش پسماند)، تجربیات دانشگاه‌ها در استقرار نظام HSE، استقرار استاندارد ISO ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ و سایر موارد مرتبط با ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها ارایه خواهد شد. با توجه به اهمیت این حوزه، آیین‌نامه برورزسانی شده‌ استقرار نظام HSE در مؤسسات به زودی ابلاغ می‌شود تا طبق چارچوب و بر اساس الزامات، از بروز حوادث ناگوار در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها پیشگیری شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، علاوه بر این، نشست سالانه مدیران آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز در تاریخ ۷ آبان ماه همزمان با نمایشگاه فوق، برگزار خواهد شد. طی این نشست سخنرانی‌هایی درخصوص پیشرفت حوزه آزمایشگاهی در سطح بین‌المللی، بهره‌مندی از فرصت اعتبار مالیاتی و تجربیات سایر دانشگاه‌ها در مدیریت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها ارائه خواهد شد.

گفتنی است نظر به اهداف درج شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مرجعیت علمی و برای نیل به رتبه مطلوب در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، توجه به تجهیز آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تحقیقاتی، همواره می‌بایست به عنوان یکی از اولویت‌ها در برنامه‌های کشور منظور شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ