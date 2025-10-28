خبرگزاری کار ایران
تأکید بر اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی
رئیس کمیته بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نخستین جلسه این کمیته به بررسی وظایف مهم بخش آموزش عالی و تأثیر آن بر توسعه کشورها پرداخت.

به گزارش ایلنا، مهدی پندار، با اشاره به اینکه وظایف این حوزه اغلب نادیده گرفته می‌شود، اظهار داشت: بخش اعظم هزینه‌های آموزش عالی در سطح جهانی توسط دولت‌ها تأمین می‌شود، چرا که این حوزه دارای بروندادهای مثبت برای رشد و توسعه کشورهاست.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خاطرنشان کرد: مدل‌های رشد اقتصادی در گذشته عمدتاً بر پایه رشد جمعیت بنا شده بودند، اما با گذشت زمان، نرخ تشکیل سرمایه و فناوری نیز به این مدل‌ها افزوده شدند.

وی تأکید کرد: فناوری به‌عنوان یک عامل کلیدی در بهره‌وری و رشد اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و با پیشرفت آن، بهره‌وری تمامی عوامل تولید ارتقاء می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس کمیته بهره‌وری وزارت علوم همچنین بر اهمیت ویژه فناوری‌های مرتبط با آموزش عالی تأکید کرد و گفت: این فناوری‌ها نقشی حیاتی در افزایش بهره‌وری ملی دارند.

