به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، گفت: با وجود محدودیت‌های ارزی، امسال با هماهنگی‌هایی که میان وزارت بهداشت و بانک مرکزی صورت گرفته، ارز مورد نیاز حوزه سلامت به‌صورت ماه‌به‌ماه و منظم تخصیص می‌یابد تا وقفه‌ای در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشود.

وی افزود: در بسیاری از موارد، ارز توافقی برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات دارویی تخصیص داده می‌شود، اما شرکت‌ها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید آن نیستند و این مسئله موجب تأخیر در واردات و فشار مضاعف بر زنجیره تأمین دارو می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اگرچه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، اما تأمین منابع ریالی برای خرید ارز در شرایط فعلی یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دارویی است. برای رفع این مشکل، نیاز به حمایت‌های مالی و ارائه تسهیلات ویژه وجود دارد، چرا که بیمارستان‌ها توان خرید تجهیزات سرمایه‌ای را ندارند و بسیاری از شرکت‌های تأمین‌کننده نیز به دلیل کمبود نقدینگی حتی امکان خرید ارز برای واردات را ندارند.

وی در ادامه اظهار کرد: منابع مالی بخش سلامت در بیمه‌ها، طرح دارویار و حوزه تجهیزات‌یار متمرکز شده، اما پرداخت این منابع به‌موقع انجام نمی‌شود و همین تأخیرها موجب بروز اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی شده است.

