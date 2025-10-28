خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ دو جوان در بزرگراه حکیم

مرگ دو جوان در بزرگراه حکیم
کد خبر : 1706023
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران دو جوان در حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ در بزرگراه حکیم فوت کردند.

به گزارش ایلنا،  جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۲۳:۲۵ شب گذشته یک مورد تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم بعد از بزرگراه یادگار به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل اعزام شدند.

به گفته وی  هر دو سرنشین داخل خودرو محبوس بودند که آتش‌نشانان همزمان با ایمن‌سازی محل، عملیات رهاسازی را انجام دادند. وی بیان کرد: هر دو نفر از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس داده شدند، اما همکاران اورژانس تأیید کردند که متأسفانه هر دو بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ