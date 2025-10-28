مرگ دو جوان در بزرگراه حکیم
بنا بر اعلام سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران دو جوان در حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ در بزرگراه حکیم فوت کردند.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۲۳:۲۵ شب گذشته یک مورد تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم بعد از بزرگراه یادگار به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی از دو مسیر مختلف به محل اعزام شدند.
به گفته وی هر دو سرنشین داخل خودرو محبوس بودند که آتشنشانان همزمان با ایمنسازی محل، عملیات رهاسازی را انجام دادند. وی بیان کرد: هر دو نفر از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس داده شدند، اما همکاران اورژانس تأیید کردند که متأسفانه هر دو بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادهاند.