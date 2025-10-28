سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش محسوس دما در در نوار شمالی کشور
سازمان هواشناسی اعلام کرد از اواخر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در ۱۲ استان واقع در نوار شمالی کشور شاهد بارش باران و رعد و برق خواهیم بود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، از اواخر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین و ارتفاعات استانهای البرز، تهران و سمنان بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.
روز جمعه در گیلان و مازندران و شنبه در گیلان بارش پراکنده پیش بینی می شود.
روزهای پنجشنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.
دریای خزر از اواخر چهارشنبه و روز ینجشنبه مواج است.امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد ملایم و بهتدریج غبار رقیق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.