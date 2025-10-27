به گزارش ایلنا، مرتضی نبیئی با اشاره به مسمومیت‌های سالانه ناشی از مصرف قارچ‌های خودرو در نقاط مختلف کشور، گفت: هر سال در فصل‌های بهار و پاییز، موارد متعددی از مسمومیت‌های شدید و حتی مرگ ناشی از مصرف قارچ‌های خودرو گزارش می‌شود. تشخیص قارچ‌های سمی از نوع خوراکی برای افراد عادی تقریباً غیرممکن است و حتی کارشناسان بدون آزمایش‌های تخصصی قادر به تشخیص آن نیستند.

وی افزود: برخی از قارچ‌های سمی شباهت زیادی به قارچ‌های خوراکی دارند و ترکیبات سمی آن‌ها می‌تواند حتی در مقادیر کم بسیار خطرناک و غیرقابل درمان باشد.

نبیئی از مردم خواست تنها از قارچ‌های بسته‌بندی‌شده و دارای مجوز سازمان غذا و دارو استفاده کنند و از مصرف قارچ‌های فله‌ای، دست‌فروش‌ها یا قارچ‌های خودرو در مراتع و جنگل‌ها خودداری کنند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی همچنین تأکید کرد: در صورت بروز علائم مشکوک مانند تهوع، استفراغ، اسهال، درد شدید شکم یا سرگیجه پس از مصرف قارچ، افراد باید فوراً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کرده و از خوددرمانی پرهیز کنند.

مدیر اداره پایش و نظارت فرآورده‌های سلامت‌محور معاونت غذا و دارو افزود: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی درباره خطرات مصرف قارچ‌های خودرو نقش مهمی در پیشگیری از مسمومیت‌ها دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه مسمومیت با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند.

