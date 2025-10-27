خبرگزاری کار ایران
سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

از قارچ‌های خودرو در طبیعت به هیچ وجه استفاده نکنید

از قارچ‌های خودرو در طبیعت به هیچ وجه استفاده نکنید
مدیر اداره پایش و نظارت فرآورده‌های سلامت‌محور معاونت غذا و دارو، با هشدار نسبت به خطر بالای مصرف قارچ‌های خودرو، از مردم خواست به هیچ وجه از قارچ‌هایی که در طبیعت رشد می‌کنند استفاده نکنند، زیرا تشخیص قارچ‌های سمی از خوراکی بدون آزمایش تخصصی ممکن نیست.

به گزارش ایلنا، مرتضی نبیئی با اشاره به مسمومیت‌های سالانه ناشی از مصرف قارچ‌های خودرو در نقاط مختلف کشور، گفت: هر سال در فصل‌های بهار و پاییز، موارد متعددی از مسمومیت‌های شدید و حتی مرگ ناشی از مصرف قارچ‌های خودرو گزارش می‌شود. تشخیص قارچ‌های سمی از نوع خوراکی برای افراد عادی تقریباً غیرممکن است و حتی کارشناسان بدون آزمایش‌های تخصصی قادر به تشخیص آن نیستند. 

وی افزود: برخی از قارچ‌های سمی شباهت زیادی به قارچ‌های خوراکی دارند و ترکیبات سمی آن‌ها می‌تواند حتی در مقادیر کم بسیار خطرناک و غیرقابل درمان باشد. 

نبیئی از مردم خواست تنها از قارچ‌های بسته‌بندی‌شده و دارای مجوز سازمان غذا و دارو استفاده کنند و از مصرف قارچ‌های فله‌ای، دست‌فروش‌ها یا قارچ‌های خودرو در مراتع و جنگل‌ها خودداری کنند. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی همچنین تأکید کرد: در صورت بروز علائم مشکوک مانند تهوع، استفراغ، اسهال، درد شدید شکم یا سرگیجه پس از مصرف قارچ، افراد باید فوراً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کرده و از خوددرمانی پرهیز کنند. 

مدیر اداره پایش و نظارت فرآورده‌های سلامت‌محور معاونت غذا و دارو افزود: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی درباره خطرات مصرف قارچ‌های خودرو نقش مهمی در پیشگیری از مسمومیت‌ها دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه مسمومیت با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند.

