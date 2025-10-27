انتصاب مشاور امور بانوان و خانواده در بنیاد شهید

به گزارش ایلنا به نقل از ایثار ، متن حکم سعید اوحدی به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر معصومه آباد

سلام علیکم

نظر به تعهد و سوابق ارزشمند و علاقمندی شما به جامعه ایثارگری، به موجب این حکم سرکارعالی به سمت «مشاور امور بانوان و خانواده» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره‌گیری از تجارب ارزنده خود در جهت تعالی مادی و معنوی، با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی، به‌ویژه همراهی و همدلی همکاران خدوم آن مجموعه، در ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌ها و ارائه خدمات به جامعه ایثارگری بویژه بانوان ارجمند این جامعه معزز اهتمام ورزیده و در اجرای برنامه‌ها و اهداف مورد نظر علی الخصوص در حیطه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مؤفق و مؤید باشید.

انتهای پیام/