مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده شیمبار

مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده شیمبار
محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از مهار کامل آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده شیمبار خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست  با بیان  این خبر افزود: آتش‌سوزی که از حدود ساعت ۲ بامداد در محدوده تالاب شیمبار آغاز شده بود، با تلاش نیروهای محیط زیست و همکاری دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در ساعت ۱۸ همان روز به طور کامل مهار شد. 

وی با اشاره به علت وقوع حادثه گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، این آتش‌سوزی ناشی از عوامل انسانی بوده و پیگیری برای شناسایی عامل یا عوامل ایجاد حریق با همکاری مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، افزود: عملیات خنک‌سازی همچنان در محل ادامه دارد و تیم آتش‌نشانی مسجدسلیمان به همراه تانکر آب در نزدیکی تالاب مستقر شده تا در صورت بازگشت احتمالی آتش، بلافاصله وارد عمل شود. 

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و مردم منطقه گفت: در این حادثه حدود دو هکتار از پوشش گیاهی تالاب دچار حریق شد، اما با همدلی و همکاری نیروهای امدادی و جوامع محلی از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شد.

