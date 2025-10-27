به گزارش ایلنا، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست با بیان این خبر افزود: آتش‌سوزی که از حدود ساعت ۲ بامداد در محدوده تالاب شیمبار آغاز شده بود، با تلاش نیروهای محیط زیست و همکاری دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در ساعت ۱۸ همان روز به طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به علت وقوع حادثه گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، این آتش‌سوزی ناشی از عوامل انسانی بوده و پیگیری برای شناسایی عامل یا عوامل ایجاد حریق با همکاری مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، افزود: عملیات خنک‌سازی همچنان در محل ادامه دارد و تیم آتش‌نشانی مسجدسلیمان به همراه تانکر آب در نزدیکی تالاب مستقر شده تا در صورت بازگشت احتمالی آتش، بلافاصله وارد عمل شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و مردم منطقه گفت: در این حادثه حدود دو هکتار از پوشش گیاهی تالاب دچار حریق شد، اما با همدلی و همکاری نیروهای امدادی و جوامع محلی از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شد.

انتهای پیام/