به گزارش ایلنا، بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی، افرادی که از رژیم‌های گرسنگی برای کاهش وزن استفاده می‌کردند و تنها ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را به مدت سه هفته دریافت کردند، اگرچه وزن کم کردند، اما حدود ۵ درصد از توده عضلانی و بافت بدون چربی بدن خود را نیز از دست دادند.

کاهش شدید و طولانی‌مدت انرژی دریافتی باعث می‌شود بدن وارد حالت بقا شود؛ در این وضعیت، ذخایر چربی حفظ می‌شوند و متابولیسم بدن کاهش می‌یابد، در نتیجه روند کاهش وزن متوقف می‌شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه همچنین اعلام کرد میزان پایبندی افراد به رژیم‌های بسیار کم‌کالری پایین است و این نوع رژیم‌ها نمی‌توانند به عنوان یک سبک زندگی پایدار ادامه یابند. تداوم چنین وضعیت‌هایی ممکن است به کندی رشد مو و ناخن، تضعیف سیستم ایمنی و کاهش سرعت ترمیم زخم‌های پوستی منجر شود.

بنا بر اعلام وبدا، در پایان این گزارش تأکید شده است که بهترین راه برای دستیابی به کاهش وزن سالم و پایدار، ایجاد تغییرات تدریجی در رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی است؛ تغییراتی که در طولانی‌مدت قابل حفظ باشند و سلامت عمومی بدن را تضمین کنند.

