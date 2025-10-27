آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت با قرص برنج؛ تهران و مازندران در صدر

«راضیه کشاورز» سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مرگ‌های ناشی از مسمومیت با قرص برنج گفت: بر اساس داده‌های موجود، در پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، سهم مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت با انواع سموم از جمله قرص برنج، ۶/۱۸ درصد از کل موارد مرگ ناشی از مسمومیت را شامل شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳، قرص برنج به‌ تنهایی عامل ۶/۱۳ درصد از مرگ‌های ناشی از مسمومیت بوده است.

وی افزود: تعداد مسمومیت‌های ناشی از قرص برنج مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های مرجع مسمومیت نیز در سال ۱۴۰۲ معادل ۱/۱ درصد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱ درصد و در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴، ۱/۱ درصد از کل مسمومیت‌های مراجعه‌شده را تشکیل داده است.

وی افزود:در سال ۱۴۰۳، بیشترین موارد مسمومیت با قرص برنج به ترتیب از شهرهای تهران، مازندران، گیلان، اردبیل و کرج گزارش شده است. همچنین بیشترین مسمومیت با انواع سموم نیز در همان سال در شهرهای تهران، کرج، اهواز و اردبیل به ثبت رسیده است.

این مقام سازمان غذا و دارو در ادامه اظهار کرد: با وجود ممنوعیت توزیع، خرید و فروش قرص برنج از سال ۱۳۸۵ و اعلام آن به‌عنوان کالای ممنوعه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۰، متأسفانه همچنان مواردی از دسترسی غیرقانونی به این سم مشاهده می‌شود. دلایل اصلی آن شامل سهولت دسترسی در بازارهای غیررسمی، قاچاق، قیمت پایین و استفاده گسترده آن در گذشته در بخش کشاورزی است. به همین دلیل، با وجود ممنوعیت رسمی، در برخی مناطق هنوز ذخایر یا فروش غیرمجاز این سم در دسترس افراد قرار می‌گیرد.

کشاورز با بیان اینکه چند اقدام برای عدم دسترسی راحت به قرص برنج در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از جمله تأکید بر تشدید نظارت و برخورد با فروشندگان غیرمجاز، جمع‌آوری و امحای ذخایر غیرقانونی، اطلاع‌رسانی عمومی درباره خطرات قرص برنج و آموزش نحوه برخورد در صورت بروز مسمومیت. همچنین بر ضرورت جایگزینی آفت‌کش‌های بی‌خطر در بخش کشاورزی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای جلوگیری از ورود و توزیع این سم تأکید شده است.

