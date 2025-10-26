ضرورت تغییر الگوی تفریحات دانشجویان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی در نشست هم‌اندیشی مدیران تربیت بدنی منطقه یک دانشگاه‌های کشور که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت نقش ادارات تربیت بدنی در ارتقای نشاط و سلامت دانشجویان تأکید کرد.

وی گفت: ما در بخشی از دانشگاه فعالیت می‌کنیم که بیشترین تأثیر را بر نشاط و سلامت روحی و جسمی دانشجویان دارد و این مسأله برای ما مایه افتخار است. با این حال، سه چالش اساسی در مسیر فعالیت‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به بودجه و منابع انسانی است.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه بودجه و نیروی انسانی در این حوزه روزبه‌روز کاهش می یابد، اظهار کرد: این در حالی است که تعداد دانشجویان به ۱۵ هزار نفر رسیده، فضاهای ورزشی دانشگاه‌ها همچنان برای ظرفیت 6 هزار نفر طراحی شده‌اند. علاوه بر این، بسیاری از این فضاها فرسوده و قدیمی هستند و هزینه‌های نگهداری آنها نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در شرایطی که آمارهای مرکز مشاوره دانشگاه‌ها از افزایش نگرانی‌های روحی و روانی در میان حدود ۳۰ درصد دانشجویان حکایت دارد، نقش ورزش در ایجاد آرامش و تخلیه روانی دوچندان می‌شود. اما کمبود بودجه اجازه نمی‌دهد برنامه‌های لازم در این زمینه به‌درستی اجرا شود.

احسانی با مقایسه هزینه‌های خدمات مشاوره با دریافتی مربیان ورزشی اظهار کرد: در حالی که یک مشاور برای هر ساعت حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، مربیان تربیت بدنی با تلاش فیزیکی و حضور مستمر در محیط، حقوقی بسیار پایین‌تر دارند که حتی پاسخگوی هزینه‌های رفت‌وآمدشان هم نیست.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنانش به تغییر الگوی تفریحات دانشجویان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از چالش‌های جدی، گرایش روزافزون جوانان به بازی‌های رایانه‌ای است. ما مخالف این نوع سرگرمی نیستیم، اما باید بتوانیم با ایجاد انگیزه، دانشجویان را از دنیای مجازی به سالن‌های ورزشی و فعالیت‌های بدنی بازگردانیم.

وی افزود: در مسابقات اخیر نیز مشاهده شد که بخشی از دانشجویان ترجیح می‌دهند به‌صورت مجازی شرکت کنند و عملاً در فعالیت فیزیکی حضور ندارند. این فاصله باید با برنامه‌ریزی و جذاب‌سازی فعالیت‌های ورزشی کاهش یابد.

احسانی ضمن قدردانی از مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه یک، اظهار امیدواری کرد که این نشست بتواند زمینه‌ساز تبدیل چالش‌ها به فرصت و ارتقای کیفیت فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه‌ها شود.

انتهای پیام/