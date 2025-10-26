به گزارش ایلنا، هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور روز پنجشنبه یکم آبان ماه به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست رؤسای بیش از ۱۵۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شرکت کردند، شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛ اللهیاری، معاون اداری مالی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان، رضایان، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و حاج جباری معاون امور دانشجویان صندوق به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.

صمد حاج جباری معاون امور دانشجویان صندوق نیز با اشاره به رفع مشکل ثبت نام وام‌های دانشجویی در سامانه صندوق گفت: به منظور تسهیل ثبت نام متقاضیان، در سال تحصیلی جدید سامانه به گونه‌ای پیش بینی شده که پذیرش درخواست‌ها به شکل غیر برخط (آفلاین) هم امکان پذیر باشد.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان زمان آغاز ثبت نام وام‌های دانشجویان در سال تحصیلی جدید را آبان ماه سال جاری اعلام کرد.

رضایان معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز عنوان کرد دانشجویان این سرزمین؛ فرزندان ما هستند و می‌بایست محیطی آرام و امن برای آنان برنامه ریزی و طراحی کنیم زیرا نحوه زندگی و تعامل ما با دانشجویان بر آینده‌ی آنان تأثیر مستقیم دارد.

وی در ادامه پیشنهاداتی در خصوص بهبود برخی از فرآیندهای ارائه خدمات رفاهی دانشجویان داد.

این نشست در دو بخش تخصصی پرداخت وام و تسهیلات و بازپرداخت با مدیریت جناب آقای دکتر حاج جباری و مدیران ذیربط آقایان الیاس منیری و محمد علی ابوالحسنی برگزار شد و در بخش پرسش و پاسخ به سوالات و مشکلات رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌های سراسر کشور پاسخ داده شد. در پایان نشست نیز از بازنشستگان حوزه رفاه تقدیر بعمل آمد.

