دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه خواجه‌نصیر از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد
بنا بر اعلام مدیر روابط عمومی وزارت علوم با پیگیری و دستور وزیر علوم، دانشجویی که پیش تر اعلام شده بود اخراج شده است از پایان‌نامه خود دفاع کرد و فارغ‌التحصیل شد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی دادگستر نیا، مدیر روابط عمومی و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم در توئیتی نوشت: تبریک به «سپهر راثی» بابت دفاع پایان‌نامه و فارغ‌التحصیلی. سپهر راثی که پیش تر اعلام شده بود اخراج شده است؛ با پیگیری‌های لازم و در ادامه دستور وزیر علوم از پایان‌نامه خود دفاع کرد و فارغ‌التحصیل شد.

