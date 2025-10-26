دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه خواجهنصیر از پایاننامهاش دفاع کرد
بنا بر اعلام مدیر روابط عمومی وزارت علوم با پیگیری و دستور وزیر علوم، دانشجویی که پیش تر اعلام شده بود اخراج شده است از پایاننامه خود دفاع کرد و فارغالتحصیل شد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی دادگستر نیا، مدیر روابط عمومی و دستیار رسانهای وزیر علوم در توئیتی نوشت: تبریک به «سپهر راثی» بابت دفاع پایاننامه و فارغالتحصیلی. سپهر راثی که پیش تر اعلام شده بود اخراج شده است؛ با پیگیریهای لازم و در ادامه دستور وزیر علوم از پایاننامه خود دفاع کرد و فارغالتحصیل شد.