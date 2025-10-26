۱۰۰ هزار پرستار در نظام درمان کشور کم داریم

به گزارش ایلنا، سوده نجفی در سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز پرستار، اظهار کرد: زنجیره درمان با وجود پرستاران تکمیل می شود و اگر نادیده گرفته شوند، روند درمان دچار اختلال خواهد شد. نبود انگیزه کافی و مشکلات معیشتی جامعه پرستاری را با مشکل مواجه کرده و دولت و مجلس باید توجه کافی را برای حل مشکلات آنها داشته باشد.

وی افزود: نگهداشت نامناسب پرستاران و عدم جذب، باعث کمبود نیرو در این زمینه شده است. امروز شاهد این هستیم که پرستاران به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند و این آمار نگران کننده است. ۱۰۰ هزار نفر کمبود پرستار در کشور وجود دارد و اگر برای جبران آن برنامه ریزی نشود نظام درمانی ما دچار مشکل خواهد شد.

به گزارش شهر، نجفی با بیان اینکه جان فشانی پرستاران را در ایام شیوع کرونا و جنگ ۱۲ روزه فراموش نمی کنیم، یادآور شد: برخی پرستاران در این دوران به شهادت رسیدند و همین موارد نشان دهنده روحیه ایثار و فداکاری آنهاست. قانون پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیان آور اعلام کرده اما به درستی اجرایی نشده است. مدیریت شهری همواره قدردان تلاش های آنهاست و همه تلاش خود را برای حل بخشی از مشکلات آنها به کار خواهد گرفت.

