هشدار سازمان غذا و دارو درباره تولید پنهان سوسیس و کالباس

به گزارش ایلنا، حشمت‌الله رضوی افزود: در هیچ کارخانه دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو، استفاده از ضایعات گوشتی امکان‌پذیر نیست. تمام مواد اولیه مصرفی دارای کد دامپزشکی، تاریخ تولید و تأییدیه رسمی سازمان دامپزشکی کشور هستند و فرآیند تولید تحت نظارت مسئول فنی و کارشناسان کنترل کیفیت انجام می‌شود.

وی با اشاره به تصاویر منتشر شده در فضای مجازی درباره استفاده از گوشت نامرغوب در تولید سوسیس و کالباس گفت: این تصاویر مربوط به کارگاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه است و هیچ ارتباطی با کارخانه‌های رسمی ندارد. محصولی که دارای سیب سلامت است، تحت پایش آزمایشگاهی مداوم قرار دارد.

به گزارش ایفدانا، رضوی تأکید کرد: از مردم انتظار داریم پیش از خرید، اصالت محصول را از طریق سایت TTAC. ir بررسی کنند تا سلامت سفره خانواده‌ها تضمین شود.

