هشدار سازمان غذا و دارو درباره تولید پنهان سوسیس و کالباس

هشدار سازمان غذا و دارو درباره تولید پنهان سوسیس و کالباس
سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشا دامی و دریایی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی تولید فرآورده‌های گوشتی گفت: زیرزمین‌ها و کارگاه‌های فاقد مجوز، نقطه تاریک تولید مواد غذایی در کشور هستند و هیچ نظارتی بر سلامت محصولات آن‌ها وجود ندارد. مردم باید سوسیس و کالباس را تنها از برندهای دارای نشان سیب سلامت و شماره پروانه ساخت معتبر تهیه کنند.

به گزارش ایلنا، حشمت‌الله رضوی افزود: در هیچ کارخانه دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو، استفاده از ضایعات گوشتی امکان‌پذیر نیست. تمام مواد اولیه مصرفی دارای کد دامپزشکی، تاریخ تولید و تأییدیه رسمی سازمان دامپزشکی کشور هستند و فرآیند تولید تحت نظارت مسئول فنی و کارشناسان کنترل کیفیت انجام می‌شود. 

وی با اشاره به تصاویر منتشر شده در فضای مجازی درباره استفاده از گوشت نامرغوب در تولید سوسیس و کالباس گفت: این تصاویر مربوط به کارگاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه است و هیچ ارتباطی با کارخانه‌های رسمی ندارد. محصولی که دارای سیب سلامت است، تحت پایش آزمایشگاهی مداوم قرار دارد. 

به گزارش ایفدانا، رضوی تأکید کرد: از مردم انتظار داریم پیش از خرید، اصالت محصول را از طریق سایت TTAC. ir بررسی کنند تا سلامت سفره خانواده‌ها تضمین شود.

 

