وزیر آموزش‌ و پرورش، در جلسه شورای معاونان گفت: هدف ما ارتقای بهره‌وری و فراهم‌سازی مسیر توسعه و تحول در دستگاه تعلیم و تربیت است. از زحمات همه مدیران پیشین صمیمانه سپاسگزاریم و از تجربیات آنان در سایر بخش‌ها بهره‌مند خواهیم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، شنبه سوم آبان ماه در جلسه شورای معاونان با بیان این‌که دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مدال آوران المپیادهای علمی و نخبگان ورزشی، فرصت تازه‌ای برای بازتعریف مأموریت‌های آموزش‌وپرورش است، گفت: این دیدار، پیامی روشن برای همه ما داشت؛ باید به جوانان اعتماد کنیم و مسیر رشد علمی و فرهنگی آنان را هموارتر سازیم.

وزیر آموزش‌وپرورش ضمن تقدیر از فعالیت‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان و معاونت تربیت بدنی و سلامت ، تأکید کرد: همیشه از تلاش این مجموعه و جوانان پژوهشگر قدردان بوده‌ایم و امید داریم در سال آینده، در دو عرصه علمی و ورزشی، موفقیت‌های چشمگیرتری از آنان شاهد باشیم.

کاظمی در ادامه از حضور دکتر محمدرضا عارف در دو برنامه اخیر دانشگاه فرهنگیان و باشگاه دانش‌پژوهان جوان قدردانی کرد و گفت: حضور ایشان، بار دیگر اهمیت دانشگاه فرهنگیان و باشگاه دانش‌پژوهان جوان را برجسته کرد. دیدار صمیمانه و بی‌تکلف با دانشجویان و اعضای باشگاه نشان از توجه واقعی به نسل جوان دارد.

کاظمی با انتقاد از برخی رفتارهای مخرب درون و بیرون دستگاه تعلیم‌وتربیت، گفت: این رفتارها به زیان نظام تعلیم‌وتربیت است و ما اجازه نخواهیم داد زحمات همکاران خدوم فرهنگی بی‌ثمر دیده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تمرکز معاونت‌ها بر مأموریت‌های اولویت‌دار تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها نباید دقیقه نودی باشد. هر معاونت باید از امروز برای سال آینده برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. حل مسائل ساختاری آموزش‌وپرورش نیازمند زمان، پیگیری و نظم مدیریتی است.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی‌ها هدفمند و مبتنی بر اولویت باشد، می‌توانیم از فرصت‌های موجود برای تعالی نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم‌.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه و با اشاره به عملکرد مطلوب هیأت مرکزی گزینش، اظهار کرد: در دوره مسئولیت آقای روستایی، هیأت مرکزی گزینش یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های وزارتخانه در زمینه عملکرد اداری و شفافیت بود و بی‌تردید حضور ایشان در رأس مرکز ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نیز منشأ خدمات ارزشمند دیگری خواهد بود.

وی افزود: تغییر و تحول در مدیریت‌ها، امری طبیعی و در جهت پویایی و بهبود عملکرد مجموعه است.

کاظمی خاطرنشان کرد : هدف ما ارتقای بهره‌وری و فراهم‌سازی مسیر توسعه و تحول در دستگاه تعلیم و تربیت است. از زحمات همه مدیران پیشین صمیمانه سپاسگزاریم و از تجربیات آنان در سایر بخش‌ها بهره‌مند خواهیم شد.

وی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های سیاح در حوزه فناوری، اظهار کرد: در چهار سال گذشته، با مدیریت ایشان پیشرفت‌های قابل‌توجهی به‌ویژه در حوزه یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و توسعه زیرساخت‌های فناوری رقم خورد. از تلاش‌های مؤثرشان قدردانی می‌کنم و امیدوارم آقای حبیبی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل سازنده با سایر معاونت‌ها، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه دهند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن تشکر از تلاش ها و اقدامات حجت الاسلام نیکزاد با اشاره به نقش مهم تعامل حوزه های علمیه و آموزش و پرورش، گفت: حضور حجت‌الاسلام بهشتی با سوابق ارزشمند علمی و مدیریتی، می‌تواند نقطه عطفی در تعمیق ارتباط نهاد حوزه‌های علمیه با آموزش و پرورش باشد.

