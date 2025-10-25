درمان هیچ بیماری نباید به دلیل نبود خون و فرآورده خونی متوقف شود

به گزارش ایلنا، دکتر احمد قره‌باغیان که با حکم وزیر بهداشت، به‌عنوان مدیر عامل جدید سازمان انتقال خون ایران منصوب شد، امروز در مراسم معارفه خود در سخنانی گفت: این سازمان دارای دو سرمایه ارزشمند است؛ اهداکنندگان خون و پرسنل خدوم آن که باید به هر دو نگاه ویژه و خاص داشت. برای خون هیچ جایگزینی وجود ندارد و هنوز مراکز درمانی برای ادامه حیات نیازمند خون و فرآورده هستند. رضایت کارکنان را نیز ضامن رضایت اهداکنندگان است احترام به کارکنان حتی از رضایت مادی مهمتر است و در حد توان باید تلاش کنیم تا نیازهای کارکنان فراهم شود.

وی انتقال خون را نهادی کاملا مردمی دانست که از دل مردم برخاسته و باید در دل آنها جای گیرد و خدشه دار شدن اطمینان و اعتماد عمومی می تواند بسیار آسیب زا باشد.

قره‌باغیان چالش پلاسما را بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد: تهیه پلاسما به صورت داوطلبانه یک بحث علمی است و ایجاد شبهه در داوطلبانه بودن اهدای خون یا پلاسما می تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند و باید با تلاش عزیزان و کمک یکدیگر به وظایف و ماموریت های سازمان عمل کنیم و هیچ بیماری نباید به دلیل نبود خون و فرآورده درمانش متوقف شود یا به تعویق افتد.

وی ابراز امیدواری کرد کارهای خوبی که از سال ۱۳۵۳ با تاسیس سازمان آغاز شده است ادامه یابد و ایران الگوی مناسبی برای کشورهای آسیایی و سایر مناطق جهان باشد.

او در خاتمه از زحمات دکتر مصطفی جمالی مدیرعامل سابق سازمان انتقال خون و مدیران ایشان قدردانی کرد.

در این مراسم دکتر صادق نیت دکتر صادق‌نیت، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مدیرکل حوزه وزارتی نیز بر استمرار ارتقای کیفیت خدمات انتقال خون، تقویت زیرساخت‌های تأمین خون سالم و گسترش فرهنگ اهدای خون داوطلبانه تأکید و به خاطر زحمات شبانه روزی مدیران و کارکنان سازمان طی ایام تعطیل خصوصا بحران و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیر و تشکر کرد.

براساس گزارش وبدا،‌ دکتر احمد قره‌باغیان از چهره‌های برجسته علمی و بین المللی کشور در حوزه سلامت و طب انتقال خون است.

