رئیس مرکز پزشکی حج اعلام کرد:
آغاز معاینات متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از پایان هفته/ چه بیمارانی نمیتوانند به حج تمتع اعزام شوند؟
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر از آغاز معاینات پزشمی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، دکتر علی مرعشی درباره زمان آغاز معاینات متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش ثبتنام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شده، معاینات پزشکی متقاضیان حج ۱۴۰۵ از پایان هفته جاری آغاز میشود.
وی اضافه کرد: متقاضیان حج میبایست در نظر داشته باشند ابتلا به برخی بیماریها سبب منع مطلق استطاعت جسمی آنها قلمداد میشود و عامل منع حضور آنها در حج تمتع سال ۱۴۰۵ است.
به گفته مرعشی، بیماریهای قلبی، ریوی، گوارشی، سرطانها، بیماریهای ستونفقرات و همچنین بیماریهای کلیوی سبب منع استطاعت جدی قلمداد میشود و متقاضیان به هنگام ثبتنام باید به این مسائل توجه کنند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر ادامه داد: نارسایی قلبی، سابقه انفاکتوس قلبی در ۳ ماه اخیر، پیوند کبد و کلیه در ۶ ماه اخیر، نارسایی کلیه، دیالیز، زنانی که در ۶ ماه اخیر وضع حمل کردهاند، زنان باردار، بیماران دارای سابقه صرع، بیماریهای اعصاب و روان، آسم، بیماریهای مزمن کلیوی، بیماران ریوی پیشرفته، سابقه جراحی در ۴ ماه اخیر، سکته مغزی در ۶ ماه اخیر جزو موارد عدم استطاعت محسوب میشوند و سبب منع حضور است.
وی گفت: یک فرم خوداظهاری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و ذکر هرکدام از موارد میتواند به خدماترسانی بهتر کمک کند. اگر پزشکان در طول معاینه با موارد مواجه شوند که سبب عدم استطاعت جسمی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ شود، فرد از لیست حذف شده است. امیدوارم، زائران با رعایت نکات بهداشتی و درمانی، حج مقبولی داشته باشند.