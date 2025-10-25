به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده در گردهمایی مشترک مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق استان کردستان با تشریح برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی و تأکید بر تغییر رویکرد از «فعالیت‌محوری» به «شاخص‌محوری» گفت مدیران باید اثر واقعی تصمیم‌ها را در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان بسنجند.

او تصریح کرد: نتیجه کار ما باید در کاهش تکرار پایه و بهبود یادگیری دانش‌آموزان نیازمند تلاش دیده شود؛ اگر تغییر شاخص‌ها به سمت مثبت است، مدیریت ما مؤثر بوده است.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به ضرورت تمرکز ویژه بر عدالت آموزشی افزود: دانش‌آموزانی که در خانواده‌های کمتر برخوردار زندگی می‌کنند بیش از همه نیازمند توجه نظام آموزشی هستند. اگر در زندگی آن‌ها تغییری ایجاد کنیم، کار اصلی خود را انجام داده‌ایم.

وی با تبیین بسته‌های تحولی معاونت آموزش ابتدایی، سه محور «توانا»، «اجتماعات یادگیری» و «حامی» را رکن اجرای سیاست‌های امسال دانست.

به گفته او، «توانا» بر توانمندسازی حرفه‌ای معلمان و مدیران در الگوی «مدرسه تراز» متمرکز است، «اجتماعات یادگیری» زمینه تعامل و هم‌افزایی حرفه‌ای معلمان را فراهم می‌کند و «حامی» با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند تلاش از ابتدای آبان در مدارس ابتدایی اجرا می‌شود.

حکیم‌زاده اجرای به‌موقع و کامل این برنامه‌ها را شاخص اصلی موفقیت استان‌ها و مناطق عنوان کرد و از مدیران خواست آمار تفکیکی آموزش‌های طی‌شده و میزان مشارکت مدارس را منظم به معاونت ارسال کنند.

او با تأکید بر صیانت از سلامت آموزشی دوره ابتدایی یادآور شد: بر اساس مصوبه ۹۵۱، برگزاری آزمون‌های تستی از جمله آزمون‌های آمادگی تیزهوشان، برپایی کلاس‌های تست و استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی تجاری در دوره ابتدایی ممنوع است. ابتدایی تجارتخانه مؤسسات نیست و کودکان ما فقط یک نقطه روی نمودار تستی نیستند.

وی جداسازی دانش‌آموزان با برچسب «قوی» و «ضعیف» را مغایر اصول تعلیم‌وتربیت دانست و گفت: معیارهای پیشرو در نظام‌های آموزشی موفق، آموزش کیفی برای همه کودکان است.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت حاکمیتی از آموزش و بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی صنایع برای تقویت زیرساخت‌های یادگیری، تأکید کرد تمرکز دولت بر مدرسه، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر انسان است و نتایج آن باید در بهبود شاخص‌های یادگیری مشاهده شود.

معاون آموزش ابتدایی در پایان تصریح کرد: گزارش درست، گزارشِ تغییر شاخص‌هاست، نه شمار جلسات و بازدیدها. همه ما موظفیم با تمرکز بر عدالت آموزشی و اجرای کامل برنامه‌های توانا، اجتماعات یادگیری و حامی، کیفیت مدارس ابتدایی را به‌گونه‌ای ارتقا دهیم که اثر آن در زندگی کودکان دیده شود.

