کشف ۵۰ بسته مواد مخدر در هنگ مرزی تایباد

کشف ۵۰ بسته مواد مخدر در هنگ مرزی تایباد
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد ۵۰ بسته مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه به وزن ۵۱ کیلوگرم را کشف کردند.

به گزارش ایلنا، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای انسداد نوار مرز و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و در جهت برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مرزبانان هنگ تایباد موفق شدند مقادیری مواد مخدر صنعتی را کشف نمایند. 

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: با توجه به اخبار واصله همچنین احتمال سو استفاده معاندین و قاچاقچیان مواد مخدر و رسیدن به اهداف شوم خود مراتب در دستور کار عملیاتی و اطلاعاتی مرزبانان هنگ قرار گرفت. 

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان مستقر در لاین ورود خودروهای ترانزیت به کشور به یک دستگاه تریلی سفید رنگ مشکوک که در بازرسی و بازدید دقیق از خودرو موفق شدند ۵۰ بسته مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه به وزن ۵۱ کیلوگرم را که بطرز بسیار ماهرانه‌ای در کفی تریلی جاساز شده بود را کشف نمایند، لذا متهم و مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی الصلاح شدند. 

شجاع اظهار کرد: مرزبانان شبانه روز در تلاش‌اند تا از ورود مواد مخدر به داخل کشورمان جلوگیری و همواره با تجسس دقیق مسافرین و خودروهای عبوری و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، قاچاقچیان موادمخدر را شناسایی و دستگیر می‌کنند.

 

