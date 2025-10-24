سازمان هواشناسی اعلام کرد:
جوی آرام در بیشتر مناطق کشور
سازمان هواشناسی در روزهای آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا، براساس پبش بینی سازمان هواشناسی طی روزهای آینده آسمان بیشتر مناطق کشور جوی آرام خواهد داشت.
از دوشنبه هم با شمالی شدن جریان هوا بر روی دریای خزر، در استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین امروز در نواحی غربی کشور و طی سه روز آینده در دامنههای جنوبی البرز، احتمال وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک وجود دارد.