جوی آرام در بیشتر مناطق کشور

به گزارش ایلنا، براساس پبش بینی سازمان هواشناسی طی روز‌های آینده آسمان بیشتر مناطق کشور جوی آرام خواهد داشت.

از دوشنبه هم با شمالی شدن جریان هوا بر روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین امروز در نواحی غربی کشور و طی سه روز آینده در دامنه‌های جنوبی البرز، احتمال وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک وجود دارد.

