در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
محرومیت یکساله باغ وحش «نیر» یزد
در پی تکرار تخلف «نمایش و انتشار تصاویر حیوانات وحشی» توسط باغ وحش «نیر» استان یزد، سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر کسر امتیاز این مجموعه، به مدت یک سال هرگونه همکاری برای انتقال جانوران وحشی به آن را متوقف کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه صفایی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست، از توقف یکساله همکاری این سازمان با باغوحش «نیر» استان یزد به دلیل تکرار تخلف حرکات نمایشی با تولهها و حیوانات وحشی و انتشار تصاویر آن خبر داد.
معصومه صفایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ممنوعیت این اقدام بر اساس پروتکلهای ابلاغی به باغوحشها، تأکید کرد: این ممنوعیت به منظور جلوگیری از ترویج نگهداری جانوران وحشی، جلو گیری از تحریک افکار عمومی در این راستا و مقابله با قاچاق حیات وحش اعمال شده است.
صفایی با بیان اینکه باغوحش مذکور چندین نوبت مرتکب این تخلف شده است، خاطرنشان کرد: علیرغم چندین بار گفتوگوی تلفنی و ارسال دو اخطار کتبی از سوی ادارهکل محیط زیست یزد و دفتر حفاظت و مدیریت حیاط وحش، متأسفانه این باغوحش به طور مجدد اقدام به انتشار تصاویر نمایش با حیوانات وحشی از جمله شیرها کرده است.
معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست در تشریح تصمیم جدید این سازمان در مورد باغوحش نیر گفت: با توجه به تخطی مکرر و اصرار بر انجام این عمل، تصمیم گرفتیم علاوه بر کسر یک ستاره از امتیاز این باغوحش (که پیش از این دارای دو ستاره بود) و کاهش رتبه آن به یک ستاره، به مدت یک سال نیز سازمان از هرگونه همکاری در زمینه انتقال جانوران وحشی به این مرکز معذور است.
وی در عین حال وضعیت نگهداری در این باغوحش را نسبت به بسیاری از مراکز مشابه «بهتر» ارزیابی کرد، اما تصریح کرد: این به معنای استاندارد و بیعیبونقص بودن شرایط آن نیست، بلکه تنها یک مقایسه نسبی است.
صفایی در پایان با هشدار به سایر باغوحشها اعلام کرد: تمامی باغوحشها باید توجه داشته باشند که در صورت ارتکاب به چنین تخلفی که به ترویج قاچاق حیات وحش دامن میزند، با آنها برخورد مشابه خواهد شد. این برخورد میتواند تا حد عودت جانوران امانی، تشکیل پرونده قضایی و حتی لغو مجوز فعالیت ادامه یابد.