به گزارش ایلنا، پروژه آموزشی «بچه‌های طبیعت هیرکانی» طی چهار سال گذشته با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آشنایی نسل آینده با ارزش‌های جنگل‌های هیرکانی در مدارس منتخب پارک ملی کیاسر اجرا شده است. در این طرح، دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان محیط زیست با رویکردی تعاملی، به شناخت زیست‌بوم‌های بومی، پرندگان، پستانداران و اکوسیستم جنگل‌های هیرکانی پرداخته‌اند.



این جشنواره توسط انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) و مشارکت مؤسسه حافظان حیات‌وحش سوردار، اداره محیط زیست کیاسر و اداره آموزش و پرورش چهاردانگه برگزار شد.



در حاشیه این برنامه، نمایشگاه آثار دانش‌آموزان شامل نقاشی، پژوهش‌های کوتاه، عکاسی و بازی‌های آموزشی با محوریت تنوع زیستی و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی برپا گردید که مورد استقبال مدعوین و دانش‌آموزان قرار گرفت.



به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، آقایی در حاشیه این مراسم، ضمن قدردانی از مشارکت مردمی و نقش تشکل‌های زیست‌محیطی در آموزش نسل آینده گفت: «برنامه‌هایی مانند “بچه‌های طبیعت هیرکانی” بهترین مسیر برای نهادینه‌سازی ارزش‌های زیست‌محیطی در ذهن و رفتار کودکان است. آموزش محیط زیست زمانی ماندگار می‌شود که با تجربه، بازی و احساس مسئولیت همراه باشد.»



وی افزود: «جنگل‌های هیرکانی گنجینه‌ای از حیات و تاریخ طبیعی کشورند و پاسداری از آن‌ها جز با همکاری مردم، مدارس، رسانه‌ها و نهادهای محلی ممکن نیست. پروژه‌هایی از این دست، پایه‌گذار نسلی آگاه، مسئول و دلسوز برای طبیعت ایران هستند.»

