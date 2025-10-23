رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانهها هستیم
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانهها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است؛ از اینرو سازمان حفاظت محیط زیست بهصورت رسمی پیگیر لغو آن است.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب گفت: با وجود آنکه احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیستمحیطی است، متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.
وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالابها، رودخانهها، دریاچهها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیستمحیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری تصریح کرد: به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساختوساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نبوده و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمیشود.
وی ادامه داد: بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژهها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرحها و پروژههای گردشگری واقع در سواحل، تالابها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند و اجرای آنها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهرهبرداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک و الزامات زیستمحیطی کشور ساماندهی کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری تأکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاههای دولتی یا شوراهای ذیربط نمیتواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد. از این رو، طرح موضوع رفع محدودیت برای احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی بوده و میتواند آثار زیستمحیطی، اجتماعی و حقوقی جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
وی در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای بازنگری مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیستمحیطی است. اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است.