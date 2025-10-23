خبرگزاری کار ایران
جزئیات ثبت‌نام آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام از ۴ آبان

جزئیات ثبت‌نام آزمون دکتری اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام از ۴ آبان
معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت‌نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، دکتر عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵( .Ph.D) از روز یکشنبه ۴ آبان آغاز و در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری پایان می پذیرد.

وی تاکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

دکتر سیاره افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریقنشانی www.sanjesh.org  انجام می‌شود.

معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آزمون نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ ( .Ph.D )صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

 

 

