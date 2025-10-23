اتباع خارجی باید از اداره کار «کارت اشتغال» دریافت کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حیدری سیرت؛رئیس اداره کل صدور گذرنامه اتباع در نشست مدیران کل و روسای دستگاه‌های حوزه اتباع خارجی و مدیران خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان‌ها اظهار داشت: در خردادماه ۱۴۰۳، قرارگاه هجرت با هدف شناسایی، دستگیری و ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز عملیاتی شد و این طرح هم‌اکنون نیز در حال اجراست.

وی هدف اصلی این طرح را قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور دانست و افزود: هدف کاملاً روشن است؛ ما می‌خواهیم با اجرای زودهنگام این طرح، حضور اتباع خارجی را در ایران قانونمند کنیم. عمده دلیل حضور اتباع خارجی در کشور، کار است و باید این حضور بر اساس ضوابط مشخصی صورت گیرد.

رئیس پلیس مهاجرت فراجا به تدوین شیوه‌نامه جدید با همکاری وزارت کشور و اداره امور خارجه اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این شیوه‌نامه، متقاضیان کار از اتباع خارجی باید یک فرایند کارفرما محور را دنبال کنند. بدین ترتیب که کارفرما ابتدا باید درخواست خود را در سامانه وزارت کار ثبت کند. اگر پس از بررسی، مشخص شود که هیچ تبعه ایرانی برای این شغل متقاضی نیست و موقعیت شغلی خالی مانده است، آنگاه می‌توان از تبعه خارجی با شرایط خاص استفاده کرد.

حیدری سیرت مراحل بعدی را اینگونه تشریح کرد: پس از تایید درخواست کارفرما توسط وزارت کار، این درخواست به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود. با تایید وزارت امور خارجه، تبعه خارجی می‌تواند ویزای کارگری خود را از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اخذ کند. پس از اخذ ویزا، مبادی ورودی رسمی شامل دریایی، زمینی و ریلی وارد کشور می‌شود و پلیس نسبت به کنترل گذرنامه و ثبت ورود او اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: پس از ورود به کشور، تبعه خارجی باید همراه کارفرما به اداره کار مراجعه کند تا کارت اشتغال برای وی صادر شود. سپس با در دست داشتن کارت اشتغال، برای اخذ اقامت کارگری به پلیس مراجعه می‌نماید. این شیوه‌نامه با در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی طراحی شده است.

رئیس پلیس مهاجرت فراجا به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: در این روش، هر تبعه خارجی به یک کارفرما متصل می‌شود. هر زمان که نیاز کارفرما به این کارگر پایان یافت، باید کارت اشتغال را باطل کند. با باطل شدن کارت، تبعه خارجی به پلیس مراجعه کرده و روادید خروج دریافت می‌کند تا از کشور خارج شود. این امتیاز باعث می‌شود که از رسوب و تجمع اتباع خارجی در کشور جلوگیری شود. هدف ما قانونمند کردن حضور آنان و پیشگیری از هرگونه رسوب غیرضروری است.

حیدری سیرت به انواع ویزاهای موجود در کشور اشاره کرد و افزود: ما در ایران تقریبا ۱۲ نوع ویزا داریم، از جمله ویزای ورود، جهانگردی، زیارتی، عبور، درمانی، خانواده، تجاری، تحصیلی و مطبوعاتی. به عنوان مثال، اگر شخصی به عنوان خبرنگار قصد ورود به ایران را داشته باشد، باید ویزای مطبوعاتی دریافت کند و نمی‌تواند با ویزای جهانگردی وارد شده و به کار خبرنگاری بپردازد. در غیر این صورت، ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شود. بنابراین، بر حضور قانونمند و متناسب با نوع فعالیت تأکید داریم.

سردار حیدری سیرت در نشست مدیران کل و روسای دستگاه‌های حوزه اتباع خارجی، با اشاره به پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی با کشورهایی مانند افغانستان، اظهار داشت: اتباع افغانستانی که قصد زیارت در ایران را دارند، قطعاً باید ویزای زیارتی دریافت کنند و در چارچوب آژانس‌های مجاز زیارتی وارد کشور شوند. برای مثال، آنان می‌توانند با ویزای زیارتی که تا ۳۰ روز اعتبار دارد، به ایران سفر کنند.

وی به تفکیک انواع ویزا اشاره و تصریح کرد: ویزای جهانگردی که از سوی وزارت امور خارجه صادر می‌شود، صرفاً برای گردشگری است و ویزای کارگری نیز مختص به کار است. این تفکیک به وضوح انجام شده است. هدف ما این نیست که بگوییم همه اتباع خارجی طرد می‌شوند، بلکه حضور آنان باید کاملاً قانونی باشد.

رئیس پلیس مهاجرت در ادامه به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخت و خاطرنشان کرد: حضور اتباع خارجی غیرمجاز، خط قرمز پلیس است. بحث اصلی بر سر اخراج دسته‌جمعی یا جرائم نیست، موضوع اصلی، "قانونمند بودن حضور" است. اگر تبعه‌ای خارجی به هر دلیلی در کشور ما حضور دارد، اگر قصد کار کردن دارد، باید از اداره کار، "کارت اشتغال" دریافت کند. حتی اگر شخصی با ویزای جهانگردی در کشور باشد اما به کار مشغول شود، این عمل "کار غیرمجاز" محسوب می‌شود.

