بازرسان نامحسوس ۱۷۷ هزار فقره تخلفات رانندگان را گزارش کردند

به گزارش ایلنا از مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر، روز پنج شنبه با اشاره به اجرای طرح گسترده بازرسی نامحسوس در سطح معابر پایتخت اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، از آغاز سال جاری تاکنون دو هزار بازرس نامحسوس در تهران به فعالیت مشغول شده‌اند تا با پایش مستمر انواع تخلفات، به ارتقای نظم ترافیکی و کاهش تصادفات شهری کمک کنند.

وی با بیان اینکه این بازرسان در نقاط فاقد دوربین و در محل‌هایی که گاهی حضور فیزیکی پلیس ممکن نیست، فعالیت دارند، افزود: بازرس‌های نامحسوس با ثبت دقیق تخلفات و ارائه گزارش‌های قانونی، نقش تأثیرگذاری در نظم‌بخشی به عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی شهروندان ایفا کرده‌اند.

سرهنگ کشیر در تشریح عملکرد پلیس نامحسوس افزود: در مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۲۳ هزار فقره تخلف رانندگی توسط تیم‌های نامحسوس شناسایی و گزارش شده است. این تخلفات عمدتاً مربوط به رفتارهای پرخطر در ساعات شبانه، مانند سرعت غیرمجاز، تغییر مسیر ناگهانی، سبقت غیرمجاز و بی‌توجهی به علائم راهنمایی بوده است.

وی تأکید کرد که تمام برخوردهایی که توسط پلیس محسوس صورت می‌گیرد، قابلیت انجام توسط پلیس نامحسوس نیز دارد و در چارچوب قانون، برخورد «لازم، بجا و شایسته» با رانندگان خاطی انجام می‌گیرد.

این مقام انتظامی افزود: پلیس نامحسوس با شدت و حدت بیشتر بر تخلفات شبانه و حادثه‌ساز متمرکز است، زیرا تصور برخی رانندگان مبنی بر حضور کمتر نیروهای پلیس در شب، درست نیست؛ تمام معابر اصلی و فرعی شهر تهران در ساعات مختلف شبانه‌روز از سوی نیروهای ما پایش و رصد می‌شود و هیچ تخلفی از دید پلیس نامحسوس دور نمی‌ماند.

سرهنگ کشیر با هشدار به رانندگان گفت: ممکن است برخی رانندگان پس از ارتکاب تخلف، چون تصادف رخ نمی‌دهد، تصور کنند شانس با آنها یار بوده است؛ اما باید بدانند که هر تخلف، مخصوصاً تخلفات حادثه‌ساز، بالقوه تهدیدی برای جان خود و دیگران است و تداوم چنین رفتارهایی بدون شک در چرخه ترافیکی منجر به حادثه می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تصریح کرد: پلیس نامحسوس در تمامی محورهای اصلی و فرعی شهر تهران مستقر است و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گزارش‌های دقیق بازرسان مردمی، هرگونه تخلف را در چارچوب قانون به ثبت می‌رساند.

شهروندان برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه تصادفات، طرح‌های ترافیکی و آمار تخلفات می‌توانند از طریق سامانه پلیس راهور تهران بزرگ به نشانی [http://tehran.rahvar۱۲۰.ir](http://tehran.rahvar۱۲۰.ir) اطلاعات روزانه و رسمی را دریافت کنند.

