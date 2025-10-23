قره باغیان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در متن حکم صادره آمده است:

جناب آقای دکتر احمد قره باغیان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه با سلام؛

خدمت به مردم عزیز کشورمان فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقا سلامت جامعه است. در این راستا و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شورای عالی سازمان انتقال خون و با عنایت به سوابق علمی و تخصصی جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران منصوب می‌شوید؛ تا نسبت به انجام اموری که به شما محول می‌گردد با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی اقدام نمائید.

انتظار دارد با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت مشارکت کلیه ذینفعان داخل و خارج وزارت اهتمام لازم را در اجرای وظایف محوله به عمل آورید.

امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

بخشی از سوابق علمی و مدیریتی دکتر قره‌باغیان:

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1371

دکترای تخصصی (PhD )ایمنوهماتولوژی بالینی از دانشگاه بریستول- انگلستان 1381

مسئول فنی انتقال خون استان گیالن 1373-1371

مسئول فنی انتقال خون استان تهران 1374-1373

مدیر امور پایگاه های سازمان انتقال خون 1377-1374

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون 1390-1381

رئیس مرکز تحقیقات انتقال خون 1390-1382

مشاور علمی سازمان انتقال خون 1392-1390

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1393-1390

مدیر گروه آموزشی خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی 1397-1393

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1399-1396

عضو شورای عالی انتقال خون از سال 1397-1401

سرپرست دفتر ارزیابی، نظارت و هماهنگی پژوهش حوزه معاونت تحقیقات و فناوری آذر 1402 تا آبان 1403

دبیر و عضو هئیت جذب و ارتقاء اعضا هئیت علمی در سازمان انتقال خون از سال 1381-1390

دبیر بورد رشته خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون از سال 1401- 1398

استاد راهنما و یا مشاور 60 پایان نامه تحصیالت تکمیلی

مجری و همکار 85 طرح تحقیقاتی مصوب

نویسنده و یا مترجم همکار در نشر 12 جلد در زمینه طب و علوم انتقال خون

عضو شورای سیاستگذاری دوره تلکمیلی علوم آزمایشگاهی از سال 1398-1401

قدردانی از خدمات دکتر جمالی

وزیر بهداشت همچنین از تلاش ها و خدمات دکتر مصطفی جمالی در طول دوران تصدی مسئولیت مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران قدردانی کرد.

