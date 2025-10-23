بازدید عکاسان از ایستگاه جدید مریم مقدس در قالب تور تهران دوست داشتنی
جمعی از عکاسان با حضور در ایستگاه مریم مقدس از روند آمادهسازی و جزئیات فنی و هنری این ایستگاه بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، در آستانه افتتاح رسمی ایستگاه متروی «مریم مقدس»، جمعی از عکاسان با حضور در این ایستگاه تازهساخت، از روند آمادهسازی و جزئیات فنی و هنری آن بازدید کردند. این برنامه در قالب تور «تهران دوستداشتنی» برگزار شد که با هدف آشنایی نزدیکتر اصحاب رسانه با پروژههای شهری و دستاوردهای تازه مدیریت شهری اجرا میشود.
در جریان این بازدید، خبرنگاران ضمن گفتوگو با مسئولان پروژه، در جریان آخرین مراحل بهرهبرداری قرار گرفتند و عکاسان نیز از معماری داخلی، طراحی سازه و امکانات پیشبینیشده برای مسافران، تصویربرداری کردند.
ایستگاه «مریم مقدس» بهعنوان یکی از ایستگاههای جدید شبکه حملونقل ریلی پایتخت، قرار است بهزودی به بهرهبرداری برسد و با افتتاح آن، بخشی از بار ترافیکی منطقه کاهش یافته و دسترسی شهروندان به خطوط حملونقل عمومی تسهیل خواهد شد.