ثبت نام پنجمین دوره المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران آغاز شد

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران آغاز شده و تا ۳ آبان ماه ادامه دارد. این رقابت علمی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۸ و ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

ترکیبیات مبحث مشترک در ریاضی، رایانه و هوش مصنوعی بوده که به دلیل کاربرد آن در ریاضیات و علوم کامپیوتر، در المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این رشته در سطوح پایه به شمارش، گراف‌ها، بازی‌ها و معماهای منطقی می‌پردازد و به همین دلیل در میان دانش آموزان دنیا محبوب بوده و نقش مهمی را در پرورش خلاقیت آنان دارد.

در سطوح پیشرفته‌تر، ترکیبیات در طراحی و بهینه سازی الگوریتم‌ها، رمزنگاری و دیگر کاربردهای علوم کامپیوتر نقش دارد، این علم با ظهور کامپیوترها گسترش چشمگیری یافت، چرا که الگوریتم‌های ترکیبیاتی پایه برنامه‌های کامپیوتری بوده و کامپیوترها نیز با قدرت محاسباتی خود به بررسی مسائل پیچیده تر ترکیبیات کمک کرده‌اند.

