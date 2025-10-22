به گزارش ایلنا، در پی تصمیم هیئت دولت و دستور رئیس‌جمهور برای برگزاری جشن‌های سراسری به پاس موفقیت‌های جوانان و قهرمانان ایرانی، وزارت ورزش و جوانان از آغاز «فستیوال ملی جوانان ایران» خبر داده است. این رویداد بزرگ ملی با محوریت نشاط، وفاق و خدمت اجتماعی جوانان، از دوم آبان‌ماه در استان سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود. در گفت‌وگویی با علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، جزئیات این برنامه تشریح شد.

فستیوالی برای امید و همبستگی

رحیمی با تأکید بر اینکه این فستیوال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی دولت وفاق است، گفت: «هدف اصلی فستیوال ملی جوانان ایران، زنده کردن نشاط، امید و تقویت روحیه خدمت اجتماعی در میان جوانان کشور است. بر اساس تصمیم هیئت دولت و دستور رئیس‌جمهور، مقرر شد جشن‌های سراسری به پاس موفقیت‌های ورزشی و اجتماعی جوانان ایران برگزار شود. آغاز این مسیر از استان سیستان و بلوچستان خواهد بود؛ استانی که ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی فراوانی دارد و توجه ویژه به نشاط اجتماعی در آن ضروری است.»

برنامه‌های فرهنگی و هنری در شش شهر استان

وی افزود: «فستیوال در شش شهر استان از جمله زاهدان، زابل، سراوان، سرباز، ایرانشهر و چابهار برگزار می‌شود. در هر شهر برنامه‌های متنوعی همچون کنسرت‌های زنده با حضور خوانندگان مطرح ملی، اجرای استندآپ کمدی و برنامه‌های نمایشی و گفت‌وگومحور با اجرای مجریان شناخته‌شده در فضای باز و ورزشگاه‌های شهری برگزار خواهد شد. هدف ما این است که جوانان و خانواده‌ها در کنار هم لحظاتی سرشار از شادی و امید را تجربه کنند. این جشن فقط یک برنامه هنری نیست، بلکه حرکتی اجتماعی با محوریت مشارکت مردمی است.»

خدمات رایگان سلامت و مشاوره برای مردم

رحیمی با اشاره به محور «خدمت اجتماعی» در این فستیوال گفت: «در کنار برنامه‌های فرهنگی، تیمی متشکل از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص و داوطلبان سلامت با همکاری شبکه ایران‌یاران جوان به مناطق مختلف اعزام می‌شوند. این تیم‌ها خدماتی چون ویزیت، دارو و درمان رایگان را به خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه می‌دهند. همچنین خدمات مشاوره‌ای در زمینه ازدواج، خانواده و روانشناسی در محل فستیوال فراهم شده است.»

وی افزود: «هدف ما این است که شادی و خدمت در کنار هم معنا پیدا کنند. جوان ایرانی هم می‌خندد، هم می‌آموزد و هم به جامعه خود خدمت می‌کند.»

نقش شبکه «ایران‌یاران جوان» در سازماندهی داوطلبان

معاون امور جوانان درباره شبکه ایران‌یاران جوان گفت: «روح این شبکه بر پایه کار داوطلبانه و خیرخواهانه استوار است. در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار جوان داوطلب از سراسر کشور در این شبکه سازماندهی شده‌اند. اعضای این شبکه از میان پزشکان، دانشجویان، ورزشکاران و فعالان اجتماعی هستند که بدون چشم‌داشت مادی برای خدمت به مردم وارد میدان می‌شوند. هدف ما این است که این شبکه به نیروی آماده کشور در زمان بحران‌ها و طرح‌های ملی اجتماعی تبدیل شود؛ نیرویی که امید و همبستگی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.»

گسترش فستیوال در سراسر کشور

رحیمی تأکید کرد: «سیستان و بلوچستان آغاز مسیر است. در دو ماه آینده این فستیوال در سایر استان‌ها نیز برگزار خواهد شد، به‌ویژه در مناطق محروم و نقاطی که نیاز به نشاط و همبستگی بیشتری دارند. این حرکت، نقطه شروع یک جریان ملی امیدآفرینی و وفاق اجتماعی است.»

وفاق ملی از دل مردم

او با اشاره به شعار «امیدآفرینی، نشاط و وفاق ملی» گفت: «وفاق ملی از دل مردم شکل می‌گیرد، نه از بالا. در فستیوال ملی جوانان ایران، جوانانی از قومیت‌ها و مذاهب گوناگون در کنار هم برای خدمت به مردم فعالیت می‌کنند؛ این یعنی وفاق در عمل، نه در شعار. وقتی پزشک داوطلب از تبریز در کنار جوان فرهنگی از زاهدان به مردم خدمت می‌کند، ما معنای واقعی وحدت ملی را می‌بینیم.»

دعوت از جوانان برای پیوستن به حرکت ملی

رحیمی در پایان خطاب به جوانان گفت: «فستیوال ملی جوانان ایران، جشن شماست؛ جشن امید، نشاط و مسئولیت‌پذیری. جوان ایرانی تماشاگر توسعه نیست، کنشگر اصلی آن است. از همه جوانان کشور دعوت می‌کنیم به شبکه ایران‌یاران جوان بپیوندند و سهم خود را در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای ایران ایفا کنند. این فستیوال حرکتی از دل مردم، برای مردم و با محوریت جوانان ایران است.»

