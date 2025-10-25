«ابراهیم غفاری» مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تعرفه‌های خدمات مشاوره سازمان بهزیستی گفت: بر اساس قانون، نرخ تعرفه‌های مشاوره مراکز وابسته به سازمان بهزیستی توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور پیشنهاد و به تأیید سازمان برنامه و بودجه می‌رسد و هرساله توسط هیات دولت ابلاغ می‌گردد.

تعرفه‌های مراکز مشاوره بهزیستی از ۳۰۵ تا ۷۰۲ هزار و تومان

وی افزود: تعرفه خدمات مشاوره روان‌شناختی در مراکز بهزیستی سراسر کشور، توسط کارشناس ارشد پروانه‌دار، دارای مجوز مبلغ ۳۰۵ هزار تومان است و ارائه خدمات روانشناختی توسط مشاور دارای مدرک دکترا ۶۲۰ هزار تومان است. همچنین، اگر یک روان‌شناس ارشد بیش از ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد، هزینه خدمات مشاوره ۵۸۶ هزار تومان است. اگر مشاور دارای مدرک دکترا و بیش از ۱۵ سال سابقه کار باشد، هزینه مشاوره بالغ بر۷۰۲ هزار و تومان خواهد بود.

فقط بهزیستی مجاز به صدور مجوز مرکز و کلینیک مشاوره است

غفاری در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که تنها دستگاهی که مجاز به صدور مجوز مرکز و کلینیک مشاوره است، سازمان بهزیستی است و طبق قانون، هیچ دستگاه دیگری اجازه صدور مجوز را ندارد. وزارت ورزش و جوانان فقط می‌تواند مجوز مرکز ازدواج و خانواده ارائه دهد و نه مراکز تخصصی مشاوره. سازمان نظام روانشناسی نیز فقط پروانه کار یا صلاحیت حرفه‌ای را صادر می‌کند و مجوز مرکز را ندارد. یعنی طبق قانون، تنها سازمان بهزیستی اجازه صدور مجوز مرکز را دارد.

به گفته وی قوه قضائیه هم تنها در حوزه خانواده مثل مسائل مربوط به طلاق، مشکلات خانوادگی، مهریه و نفقه فعالیت می‌کند و آن هم در کنار دادگاه خانواده مجاز است، نه اینکه به عموم مردم خدماتی برای تأسیس مرکز ارائه دهد، بلکه فقط می‌تواند در کنار دادگاه خانواده به متقاضیانی که به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند، خدمات دهد.

معاون سازمان بهزیستی اظهار کرد: بنابراین، سازمان بهزیستی تنها دستگاهی است که صلاحیت تأسیس مرکز و کلینیک‌های روان‌شناسی را دارد. آیین‌نامه سامان‌دهی مراکز ازدواج خانواده نیز که به تازگی ابلاغ شده، به طور خاص فقط به سازمان بهزیستی و وزارت ورزش اجازه داده است. دولت، این موضوع را تأکید کرده و دکتر عارف در تاریخ ۲۶ و ۲۷ این آیین‌نامه اجرایی قانون را اصلاح کرده است. در ماده ۸۰ آمده که سازمان بهزیستی مجوز تأسیس مراکز ازدواج و خانواده را خواهد داشت و دیگر دستگاه‌ها نیز باید بر اساس قانون و در زمینه ساماندهی برای مراکز ازدواج و خانواده، مجوزهای لازم را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی تصریح کرد: اگر مردم مایل هستند که در جریان قرار گیرند که مراکز مشاوره ما در کجا قرار دارند، در سامانه سازمان بهزیستی آدرس آن‌ها را داریم. یعنی می‌توانند به آن آدرس مراجعه کنند. از طریق اینترنت، سایت سازمان بهزیستی را جستجو کنند، یعنی با وارد کردن آدرس https://moshavereh.behzisti.ir/ می‌توانند به سایت مراجعه کنند. تمام آدرس‌ها و لیست شهرها در آنجا موجود است.

ارائه خدمات مشاوره رایگان با خط ۱۴۸۰ از ۸ صبح تا ۲۴ شب

وی در خصوص ارائه خدمات مشاوره رایگان بهزیستی نیز گفت: همچنین سازمان بهزیستی برای افرادی که نیاز به مشاوره روان‌شناختی دارند اما توان پرداخت هزینه ندارند، خط ۱۴۸۰ را ایجاد کرده که خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌دهد. این خدمات از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ شب در دسترس است. یعنی همه مردم کشور، حتی در دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور، می‌توانند با شماره تلفن ۱۴۸۰ تماس بگیرند و مشاوران ما موظف هستند که به آن‌ها پاسخ دهند و خدمات قابل توجهی ارائه دهند.

غفاری در ادامه تصریح کرد: بنابراین، این دسترسی برای عموم مردم، چه افرادی که توان پرداخت هزینه دارند و چه کسانی که ندارند، به‌طور کامل از سوی سازمان بهزیستی فراهم است. ما این خدمات را ارائه می‌دهیم و سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تماس داشتیم. تنها یک مشکل ممکن است وجود داشته باشد. از افرادی که مایل به تماس هستند، خواهش می‌کنم که در زمان‌های پیک تماس، یعنی ساعات ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر و ۴ تا ۸ شب تماس نگیرند؛ زیرا این زمان‌ها معمولاً بیشترین ترافیک را داریم و تعداد کابین‌ها و مشاورین ما محدود است. به همین دلیل سال گذشته ۶۵۰ هزار تماس ناموفق داشتیم و نتوانستیم خدمات مشاوره ارائه دهیم.

در سه شیفت کاری با ۵۱۰ مشاور خدمات ارائه می‌دهیم

به گفته وی، ما اکنون در سه شیفت کاری، شامل ۵۱۰ مشاور خدمات ارائه می‌دهیم. برخی از این افراد نیز باید به مراجعین خدمات حضوری ارائه دهند، زیرا ممکن است برخی از مراجعین درخواست مشاوره حضوری داشته باشند. این افراد دعوت می‌شوند تا به مرکز مشاوره حضوری ما که معمولاً در کنار مرکز ۱۴۸۰ قرار دارد، مراجعه کنند و خدمات حضوری به صورت رایگان به آن‌ها ارائه شود.

هر سال حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس داریم

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی با بیان اینکه این موارد همه اتفاقات بسیار خوبی برای مردم کشور است که نیاز به خدمات مشاوره دارند، گفت: معمولاً هر سال بین یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس داریم. ما امیدواریم که بتوانیم این ۶۵۰ هزار نفر نیز طوری تماس بگیرند که بتوانیم خدمات ارائه دهیم. هرچند که برخی از آن‌ها ممکن است در ساعت‌های خلوت‌تر تماس بگیرند که در این صورت، ما می‌توانیم به آن‌ها پاسخ دهیم.

یاری برگ؛ یارانه مشاوره برای افراد نیازمند

غفاری با اشاره به اینکه در جامعه به افراد نیازمند یارانه مشاوره ارائه می‌دهیم و این کار هر سال ادامه دارد، گفت: اما اولویت ما جامعه هدف‌مان است، یعنی افراد مانند کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار، معلولان و افرادی که تحت پوشش سازمان هستند. معمولاً ما به این مددجویان یاری برگ می‌دهیم.

وی در ادامه گفت: اگر مددجویان بهزیستی در جایی باشند که مراکز مشاوره دولتی وجود نداشته باشد و یا نیاز به خدمات حضوری داشته باشند، هرساله سازمان بهزیستی مبلغی را به استان‌ها تخصیص می‌دهد. امسال بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص داده‌ایم و سال گذشته نیز ۱۸ میلیارد تومان را صرف این امر کردیم. سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار جلسه به افرادی که نیازمند هستند و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، خدمات مشاوره ارائه دادیم.

بهرمندی نیازمندان از چهار جلسه رایگان مشاوره؛ امکان تمدید وجود دارد

غفاری در پایان اظهار کرد: همچنین افرادی هم بوده‌اند که تحت پوشش بهزیستی نبودند، اما مددکاران تشخیص داده‌اند که به کمک نیاز دارند و این افراد توانسته‌اند از یاری برگ‌های بهزیستی بهره‌مند شوند. این افراد می‌توانند چهار جلسه به صورت رایگان از خدمات مشاوره استفاده کنند و اگر نیاز داشته باشند، امکان تمدید هم وجود دارد.

