مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ میلیارد دلار نیاز فعلی کشور در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است

۵ میلیارد دلار نیاز فعلی کشور در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت افزایش بودجه سالانه حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  مهدی پیرصالحی در جلسه کلان مناطق هفت کشور در اصفهان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: در شرایط تحریم‌های شدید قرار داریم و جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیرماه، فشارها را مضاعف کرده و پس از آن بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه انتقال پول و عملیات مالی با مشکل مواجه شده و این مسئله تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را دشوارتر کرده است. 

وی افزود: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی یا ۸۰ هزار تومانی در اختیار داریم که در مجموع حدود ۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای این بخش است. البته این منابع مستقیم در اختیار ما نیست و سازمان غذا و دارو تنها مجوز مصرف آن را صادر می‌کند. 

رییس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ۵ میلیارد دلار، نیاز فعلی کشور در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است، اما این رقم مربوط به نیازهای سال‌های گذشته است و با توجه به تغییراتی که در حوزه سلامت اتفاق می‌افتد، باید هر سال افزایش یابد و کاهش آن امکان‌پذیر نیست. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی اضافه کرد: هر سال داروهای جدید و گران‌قیمت به فهرست دارویی جهان و ایران اضافه می‌شوند و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز دستگاه‌های نوینی وارد بازار جهانی می‌شوند. بودجه موجود پاسخگوی شرایط در حال تحول نظام سلامت نیست و سالانه باید به تناسب نیاز افزایش پیدا کند.

