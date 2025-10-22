هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاههای سراسر کشور برگزار میشود
هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور روز پنجشنبه یکم آبان ماه به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان و با حضور ریاست این صندوق برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، شاپور رمضانی، رئیس این صندوق در خصوص برگزاری هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور گفت: این نشست یکم آبان ماه سال جاری به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان در محل دانشگاه تهران برگزار میشود.
وی با بیان اینکه هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاهها در چند محور مهم برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: این نشست با هدف تبیین برنامهها و سیاستهای صندوق رفاه دانشجویان در حوزه تسهیلات، پرداخت و بازپرداخت در پنلهای تخصصی پیش خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از صندوق رفاه دانشجویان، رمضانی با اشاره به رسالت صندوق رفاه دانشجویان در زمینه بهسازی خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور، تاکید کرد: امنیت و سلامت دانشجویان و اهتمام به ارائه امکانات رفاهی آنان از مهمترین موضوعات حوزهی عملکرد صندوق رفاه است و در این نشست به بحث و بررسی چالشها؛ دغدغهها؛ تجارب و ایدهها در این زمینه خواهیم پرداخت.
گفتنی است؛ هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور برخی از مسئولان سازمان امور دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران، رئیس صندوق رفاه دانشجویان و رؤسای ادارت رفاه دانشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد.