به گزارش ایلنا، سومین جشنواره ملی برهان، دکتر رحمانی در این مراسم با دفاع از دانشگاه ایرانی علی‌رغم تمام نقدها، اظهار داشت: نسبتاً یکی از بهترین فضاها در ایران، دانشگاه است و میزان پویایی و خلاقیت بیشتری دارد که قلب تپنده جامعه محسوب می‌شود.

وی برگزاری جشنواره‌هایی مانند «برهان» را نشانه‌ای از هوشمندی سیستم و میل جامعه به دنبال کردن کار درست از مسیر گفت‌وگو دانست و افزود: «آنچه پشت این سیستم هست، گفت‌وگو و سبکی از اندیشه است که بر این اصل استوار است که من تنها حامل حقیقت نیستم.

تعریف گسترده‌تر از نخبگی و ضرورت مهارت‌های چندبعدی

مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری فرهنگی وزارت علوم در ادامه، بر نیاز به تعریف وسیع‌تری از مفهوم نخبگی تأکید کرد و گفت: نخبگی صرفاً موقعیت خاص در یک رشته علمی نیست، بلکه به معنای داشتن مهارت‌های خاص و چندبعدی است. افراد علاوه بر تخصص، باید مهارت زندگی داشته باشند؛ کسی که هویت جمعی دارد، مسئله را حل می‌کند، نیرویی خلاق است، خود را در جمع می‌بیند، مسیر جمعی تعریف می‌کند و می‌تواند از هنر لذت ببرد.

شبکه‌سازی و کار گروهی؛ کلید موفقیت در دانشگاه‌های برتر دنیا

دکتر رحمانی با اشاره به الگوهای موفق جهانی، خاطرنشان کرد: چیزی که در دانشگاه‌های برتر دنیا می‌بینیم، انجام کار گروهی است. آنچه خوشبختی می‌نامیم، حاصل نبوغ فردی نیست. حتی سلامت روان نیز در شبکه اجتماعی درست اتفاق می‌افتد. ایده هم به تنهایی پیش نمی‌رود. منطق مناظره نیز طرف مقابل را می‌طلبد تا انسان بتواند از باورهایش دفاع کند، چرا که در تنهایی، حقیقت نیز معنادار نیست.

جشنواره‌ها؛ بستری برای تمرین گفت‌وگو و حل مسئله

وی این دوره‌های توانمندسازی را فرصتی برای شبکه‌سازی و تقویت فضای بین‌الاذهانی دانست و افزود: جشنواره‌ها فرصت حل مسئله می‌دهند. مهارت گفت‌وگو مهارتی نیست که فقط در جشنواره به کار آید، بلکه باید آن را در زندگی شخصی و خانوادگی به کار بست.

دکتر رحمانی در پایان با هشدار درباره احساس لذت موقت در تنهایی جهان مجازی، تصریح کرد: آنچه در بلندمدت حال ما را خوب می‌کند، مناسبات و روابط خوب ماست و پیش از آن، این درک که دیگری باید جهان مرا بفهمد. گفت‌وگو فقط بیان ذهن خود نیست، بلکه فهمیدن ذهن طرف مقابل نیز هست. باید برای حل مسئله، فضای بین‌الاذهانی را درک کنیم، چرا که اکثر ایده‌ها در جمع ایجاد می‌شود و پروژه تک‌نفره نداریم.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است سومین جشنواره ملی برهان با هدف شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی استعدادهای برتر دانشجویی در حوزه کرسی‌های آزاداندیشی از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ لغایت ۲ آبان در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه تهران در حال برگزاری است.