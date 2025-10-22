گلوله پلیس به پای سارقان خشن پایتخت
رئیس پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۷۰ سارق خبر داد که سه نفر از آنان با گلوله پلیس متوقف شدند.
به گزارش ایلنا، رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: از ۷۰ سارق بازداشت شده بیش از ۳۰۰ گوشی همراه کشف شده است.
سردار گودرزی ادامه داد: سه نفر از این افراد حین ارتکاب جرم در مقابل پلیس مقاومت کرده و به ماموران حملهور شده که طبق قانون به کارگیری سلاح زمین گیر شدند.
به گزارش صدا و سیما، همچنین سردار گودرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون به کارگیری سلاح چقدر باعث کاهش وقوع جرمهای خشن شده گفت: با به کار گرفتن سلاح ماموران پلیس آگاهی علیه سارقان خشن این جرم حدود ۷۰ درصد در تهران کاهشی بوده است.