رئیس سازمان حج و زیارت:

به دنبال افزایش اعزام‌های عمره مفرده هستیم

به دنبال افزایش اعزام‌های عمره مفرده هستیم
رئیس سازمان حج و زیارت گفت که با رایزنی‌های انجام گرفته بدنبال افزایش اعزام‌های سفر عمره مفرده هستیم.

به گزارش ایلنا، علی رضا رشیدیان در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت گفت: رویکردهای اصلی در پیوست حکم مورد نظر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را جزو اولویت‌های سازمان حج وزیارت می‌دانیم؛ یکی از مهمترین محورها این است که به سمت حج هوشمند حرکت کنیم و متناسب باشان و عزت زایران ایرانی در این راستا گام برداریم. 

وی همچنین با اشاره به موضوع حج تمتع و ادامه پیش ثبت نام گفت: امیدواریم با قول‌ها و توافقات که با بانک مرکزی داریم ارز مورد نیاز حج را که بحمدالله بخشی از آن قطعی شده تامین اعتبار شود و منتقل گردد تا در اجرا مشکلی نداشته باشیم. 

رشیدیان تصریح کرد: سفرهای عمره مفرده نیز در حال انجام است و طی گفتگویی که با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) انجام شده بدنبال این هستیم تا در صورت امکان ظرفیت اعزام‌ها افزایش یابد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت؛ وی درباره سفرهای عتبات عالیات اظهار داشت: امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت دفاتر زیارتی، تنوع بسته‌های سفر و تنوع خدمات شکل بگیرد و شاهد ارتقا خدمات‌رسانی در این حوزه باشیم.

