به گزارش ایلنا، قادری، رئیس اداره محیط‌ زیست جوانرود، گفت: «این آتش‌سوزی در یکی از نقاط صعب‌العبور و دامنه‌های شیب‌دار منطقه سپیدبرگ رخ داد. به‌دلیل پوشش گیاهی خشک و وزش باد، گسترش آتش سرعت زیادی داشت اما با ۱۲ ساعت عملیات مداوم، مهار کامل انجام شد.»

وی افزود: «در جریان عملیات، نیروهای حاضر در صحنه بیش از ۱۵ کیلومتر را در شرایط سخت توپوگرافی و شیب‌های تند طی کردند تا از سرایت آتش به سایر نقاط جنگلی جلوگیری کنند.»

قادری ضمن قدردانی از مشارکت مردم محلی، دیدبانان منابع طبیعی و فعالان محیط‌ زیست تأکید کرد: «این حادثه نشان داد که حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم و هم‌افزایی نهادهای تخصصی امکان‌پذیر نیست.»

به گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست،‌ وی با اشاره به لزوم آموزش‌های پیشگیرانه، خواستار افزایش سطح آگاهی عمومی درباره خطرات آتش‌سوزی‌های جنگلی و ضرورت گزارش سریع موارد مشابه شد.

