مهار آتش در جنگلهای سپیدبرگ بعد از ۱۲ ساعت
عملیات آتشسوزی گستردهای در مناطق آزاد سپیدبرگ شهرستان جوانرود آغاز شده بود، با تلاش بیوقفه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، فعالان محیط زیست، مردم محلی و دیدبانان منطقه، بهطور کامل مهار شد.
به گزارش ایلنا، قادری، رئیس اداره محیط زیست جوانرود، گفت: «این آتشسوزی در یکی از نقاط صعبالعبور و دامنههای شیبدار منطقه سپیدبرگ رخ داد. بهدلیل پوشش گیاهی خشک و وزش باد، گسترش آتش سرعت زیادی داشت اما با ۱۲ ساعت عملیات مداوم، مهار کامل انجام شد.»
وی افزود: «در جریان عملیات، نیروهای حاضر در صحنه بیش از ۱۵ کیلومتر را در شرایط سخت توپوگرافی و شیبهای تند طی کردند تا از سرایت آتش به سایر نقاط جنگلی جلوگیری کنند.»
قادری ضمن قدردانی از مشارکت مردم محلی، دیدبانان منابع طبیعی و فعالان محیط زیست تأکید کرد: «این حادثه نشان داد که حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم و همافزایی نهادهای تخصصی امکانپذیر نیست.»
به گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست، وی با اشاره به لزوم آموزشهای پیشگیرانه، خواستار افزایش سطح آگاهی عمومی درباره خطرات آتشسوزیهای جنگلی و ضرورت گزارش سریع موارد مشابه شد.