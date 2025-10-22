خبرگزاری کار ایران
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور

ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور، از ورود ۱۸ مولکول جدید دارویی به فهرست رسمی دارویی ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی گفت: از بین داروهای جدید، چهار دارو در حوزه آنکولوژی، سه دارو مربوط به بیماری‌های تنفسی، یک دارو برای آنژوادم ارثی و یک دارو برای نفروپاتی دیابتی است. 

وی افزود: دو دارو در حوزه اعصاب و روان و یک دارو برای درمان درماتیت آتوپیک نیز تصویب شد و حوزه رادیوداروهای تشخیصی و درمانی با ۶ داروی جدید بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. 

یوسفی تأکید کرد: داروهای جدید دارای تأییدیه‌های بین‌المللی بوده و با رویکرد هزینه‌اثربخش وارد فهرست دارویی کشور شده‌اند. 

وی افزود: این داروها پس از اخذ مجوزهای لازم در ماه‌های آینده وارد بازار دارویی کشور می‌شوند. 

به گزارش ایفدانا، یوسفی گفت: فهرست به‌روز شده از طریق تارنمای سازمان غذا و دارو و سامانه IRC قابل دسترسی است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
