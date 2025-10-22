انهدام باند بزرگ توزیع و فروش سلاح در پایتخت

به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس در رابطه با جزئیات این خبر اظهار داشت: با هدف ارتقاء امنیت عمومی و مقابله مؤثر با باند‌های سازمان یافته؛ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در عملیاتی منسجم و گسترده موفق به انهدام باند توزیع و فروش سلاح در پایتخت شد.

در جریان این عملیات و در سه نقطه مختلف شهر تهران شبکه‌ای که در زمینه خرید و فروش سلاح گرم فعالیت داشتند دستگیر و بیش از ۱۰۰ قبضه کلت کمری، سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

